De qué se moría en 1900 y de qué se muere ahora

¿Cuáles son las causas de muerte más frecuentes? Un estudio demuestra las enormes diferencias entre los motivos por los que la gente se moría a comienzos del siglo XX y las enfermedades por las que fallece en la actualidad:

Este gráfico forma parte de un trabajo llamado The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine, donde se comparan las causas de la muerte en el mundo en los últimos 200 años. Es interesante echarle un vistazo para entender las diferentes nociones sobre la medicina que había entonces y ahora, cómo se trataban las epidemias, infecciones y todo tipo de enfermedades.

A principios del siglo XX la mortalidad era por neumonía, gripe, tuberculosis e infecciones gastrointestinales. En 2010 morimos principalmente de enfermedades del corazón, cáncer, problemas respiratorios, accidentes, Alzheimer o diabetes. Incluso el suicidio está actualmente en el Top 10, mientras que en el año 1900 era más probable morir de difteria o demencia senil.

Entre las razones no médicas de muerte se pasó de 72 personas sobre 100.000 muertas por accidentes en 1900 a 38 en 2010. Curiosamente las causas de suicidio no figuran en los datos de 1900, mientras que en 2010 son de 12 personas sobre 100.000.

vía