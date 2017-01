Tres razones por las que no seguir la dieta “paleo”

Cada vez está cobrando mayor masividad una supuesta dieta para adelgazar que imita las costumbres culinarias de nuestros antepasados del Paleolítico, antes del comienzo de la agricultura. Específicamente, implica excluir los granos, las legumbres, los productos lácteos, las papas, el azúcar refinado y aceites procesados. Básicamente la dieta permite consumir carne, mariscos, verduras, huevos, algunos frutos secos, semillas y frutas.

Aquí tres motivos por los cuales no comer al estilo “paleo”:

1- Por que no tenemos por qué hacerlo

Mucha gente realmente no puede tolerar el gluten y/o productos lácteos. Los casos de enfermedades autoinmunes están por las nubes, y varios de esos casos se pueden mejorar en gran medida mediante la reducción de los cereales, las legumbres, y/o productos lácteos (por no mencionar el azúcar y otros alimentos falsos). Muchas personas reportan mejoras increíbles en su salud cuando cambian a una dieta “Paleo” y es una buena opción para mucha gente.

Pero no para todo el mundo. Si no hay conflicto con ingerir lácteos o granos, ¿por qué no hacerlo? Si no está roto, ¿para qué arreglarlo?

2- Es muy caro

La dieta “Paleo” hace hincapié en el consumo de carne, mariscos, huevos y verduras. Todos ellos tienden a estar entre los más costosos artículos comestibles que compramos. Y llegan a ser aún más costosos si decidimos comprar orgánico, por ejemplo.

A menudo se puede recurrir a las legumbres y los cereales integrales para proteína adicional. Estos alimentos son una fuente mucho menos cara de proteína para complementar la carne y los huevos. Si no tenemos intolerancia a ellos, es una apuesta mucho más económica.

3- Es muy difícil seguir la dieta “Paleo” con productos estacionales

No todas las comidas recomendadas existen todo el año. Y si se quiere comer sano se debería evitar conservas, productos de importación, congelación, etc. Siempre es preferible consumir las producciones locales de frutas y verduras, por ejemplo. Además, si no se vive cerca del mar, es complicado conseguir mariscos, por ejemplo.

Quizás algunas sugerencias de la dieta “Paleo” son muy difíciles de seguir en lugares con clima hostil. Tal vez simplemente sean algunas buenas recomendaciones para incorporar a los consumos habituales, per no de una manera dogmática. Sino, sencillamente es una dieta recomendada para algunas zonas del mundo templadas y cercanas a los océanos y para gente de un nivel de ingresos alto.

Via Three reasons we don’t eat paleo