¿Por qué el creador de 4chan no es rico?

Chris Poole creó un sitio llamado 4chan.org cuando tenía 15 años de edad. Hoy es uno de las webs más influyentes del mundo pero su creador -a diferencia de lo que podría esperarse- no es multimillonario.

Actualmente, es la web número 438 más grande de Estados Unidos y 805 del mundo. Memes como Lolcats y Rick Rolling comenzaron en 4chan. El grupo de hackers Anonymous, y quienes están por detrás de protestas como Occupy Wall Street, se organizaron allí al principio.

Cualquiera pensaría que después de haber creado un sitio web tan grande y poderoso en su adolescencia, Chris Poole, el fundador, sería muy rico. Más aún si se piensa en la cantidad de visitas que obtuvo en todo este tiempo unas 7 millones de visitas semanales en promedio.

Poole afirmó: “No es raro no ser rico, el sitio fue fundado más como hobbie, para ser usado por mis amigos y yo”. También explicó que el motivo por el que no amasó una fortuna es porque el contenido de su página no brinda suficiente garantía ni seguridad a los patrocinadores como para que inviertan en ella.

“A la gente le gusta 4chan como es, nunca se me ocurrió cambiarlo para poder ganar plata con él, por un simple capricho personal”, comentó el joven desarrollador. E insistió: “Esto es un hobbie, para hacer plata tengo otros proyectos”.

Poole lanzó en 2011, con este fin, una compañía llamada Canvas, que elaboró una comunidad artística online, basada en un programa de dibujo llamado DrawQuest. Esa iniciativa fracasó en enero de este año, aún con más de un millón de descargas y 25 mil usuarios activos por día: simplemente no logró monetizar el proyecto para que resultara rentable.