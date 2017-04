Dónde hacer compras online a tiendas de Estados Unidos

¿Cómo se puede hacer para comprar online algo que aún no está disponible en la Argentina pero sí en Estados Unidos? Existe la posibilidad de hacer compras internacionales de distinta manera. Aquí contamos las mejores opciones.

Por empezar siempre existe la posibilidad de pedirle a algún conocido en EE.UU. que realice la compra y nos envíe el artículo a nuestro domicilio particular,mediante un servicio de mensajería internacional. Otra opción es realizar el pedido a algún mayorista que se ofrezca para realizar el envío él mismo.

Últimamente, algunos vendedores en línea de los Estados Unidos, incluyendo Macy’s y Toys “R” Us , ahora comenzaron a enviar sus productos a los clientes en destinos internacionales. Sí, los gastos de envío, impuestos y derechos de importación pueden ser significativos, los plazos de entrega serán más largos, pero si no se puede resistir la tentación de comprar algo que no está disponible en su país, por lo menos existe una opción muy fácil ahora.

Vale recordar que en Estados Unidos el e-commerce (comercio electrónico) está muchísimo más desarrollado que en la Argentina y hasta el correo tradicional se adaptó a la nueva era, trabajando de conjunto con los vendedores para distribuir las compras. De hecho, en ese país al 2013, las compras realizadas en Internet eran el 9,4 por ciento del total de transacciones realizadas. En todo el año pasado se vendieron en la web en EE.UU.productos por 263.300 millones de dólares.

En la Argentina, por su parte, hubo un aumento del 48,5 por ciento de las ventas entre 2012 y 2013, representaron un monto total de 24.800 millones de pesos incluyendo tanto las ventas empresa-consumidor y las consumidor-consumidor. Para nuestro país, una gran inyección en el comercio electrónico viene siendo el Cybermonday, que en 2013 vendió un 1200 % más de productos que en 2012 y un 600% más que un día normal.

Pero si el mercado local no lo brinda y tenemos la posibilidad de encargarlo afuera (recordar los recargos por compras al exterior con tarjeta de crédito), aquí va un listado elaborado por Digital Inspiration de comercios estadounidenses que realizan entregas a todo el mundo (en algunos casos además de tarjeta de crédito se requiere cuenta de PayPal:

– amazon.com – En la búsqueda de productos en Amazon.com, hay que activar la opción que dice “AmazonGlobal Eligible” y sólo mostrará los productos que se pueden enviar a tu país. También mostrará los costos de importación, para saber exactamente cuánto va a costar ese producto.

– geb.ebay.com – eBay tiene un programa, el Global EasyBuy donde se pueden comprar productos de vendedores internacionales en Estados Unidos. Se puede abonar en otras monedas y el precio incluye impuestos.

– macys.com – Se puede comprar ropa, bolsos, zapatos y otros accesorios de moda de la mayor tienda de los EE.UU.

– overstock.com – Liquidaciones de muebles y accesorios de exteriores

– gap.com: Ropa para hombres, mujeres y niños. Se integra con las tiendas Old Navy y Banana Republic.

– jcpenny.com – Todo para su hogar y vestuario. Los precios están en rupias indias.

– jcrew.com – Ropa, ropa de casamiento y joyería con una tarifa plana de envío.

– bodyshop.com – Tienda de perfumes y productos de cuidado corporal.

– sears.com – Electrodomésticos, herramientas, equipos de gimnasia y más. Borderfree maneja el envío y la entrega.

– toysrus.com – Juguetes

– shoes.com – Zapatos

– footlocker.com – Calzado y ropa deportiva.

– threadless.com – Remeras diseñadas por artistas independientes, que reciben una regalía al igual que los autores del libro.

– dx.com – Teléfonos móviles y accesorios, cámaras y distintos equipos electrónicos. Envío libre desde Hong Kong.

– etsy.com – Productos de bazar artísticos. Algunos de los productos son enviados directamente desde China y por lo tanto las tasas son más bajas.

– cafepress.com – Ropa, accesorios y muebles personalizados.

– zazzle.com -Remeras personalizadas, carcazas de celulares móviles, afiches, tazas y más.

– moo.com – Tarjetas de presentación y folletos.

– harrods.com – Los grandes almacenes emblemáticos de Londres. Se puede pagar a través de PayPal o tarjeta de crédito.

– Play-asia.com – Con sede en Hong Kong, vende videojuegos, DVDs de películas, juguetes y dispositivos electrónicos.

– bhphotovideo.com – Para cámaras, lentes y fotografía relacionada equipos.

– clove.co.uk – Sitio del Reino Unido dedicado a la venta de smartphones, tablets y accesorios. Vienen desbloqueados de fábrica.

– jadopado.com – Con base en Dubai, venderá teléfonos, tabletas, computadoras y accesorios con envío gratuito, pero abonando los derechos de importación. Próximamente.

– diapers.com – Pañales y otros productos para bebés.

– victoriassecret.com – El cmercio estadounidense de ropa interior más importante ofrece transporte marítimo internacional para la mayoría de los productos.

– marksandspencer.com – Ropa y productos de decoración del con una tarifa plana de envío.

– strawberrynet.com – Productos de belleza y cuidado de la piel para ser entregados en cualquier parte del mundo.

– nastygal.com – ropa de moda, zapatos y accesorios para niñas.

– asos.com – Tienda de moda online que ofrece envío gratis a todo el mundo para pedidos superiores a £15 (aproximadamente 245 dólares).

– petsupplies.com – Todo lo necesario para mascotas y animales. El envío está a cargo de Bongo, una empresa distribuidora.

– selfridges.com – Cadena de barcos de lujo con sede en el Reino Unido. Busque el icono de un avión amarillo saber si el artículo está disponible para la entrega internacional.

– allsaints.com – Negocio de moda británico que hace ropa de hombre y mujeres ofrece envío gratuito para pedidos superiores a £ 250.

– saksfifthavenue.com – Todas las marcas de moda de lujo del mundo bajo un mismo techo.

– ifixit.com – Reparación y piezas de recambio para iPhone, iPad o Mac.

– bookdepository.com – Librería online que en realidad es propiedad de Amazon. La lista de precios incluye entrega gratuita en todo el mundo.

– abebooks.com – Otra librería en línea que vende libros nuevos y usados ​​con envío internacional. Los estudiantes universitarios pueden optar por las ediciones internacionales de los libros de texto que han sido publicados fuera de los EE.UU. y por lo tanto más barato.

– aliexpress.com – Mientras que Alibaba es un mercado B2B en línea, tienen un sitio AliExpress donde se pueden comprar de todo.

– focalprice.com – El sitio más popular en China para comprar productos electrónicos, aparatos y accesorios móviles con envío gratuito a nivel mundial.

– thinkgeek.com – Think Geek abastece a la comunidad geek de juguetes y accesorios que probablemente no se encuentren en otro lugar.