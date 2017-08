5 razones por las que los niños no deben usar redes sociales

El uso de Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram han modificado por completo la forma en que los niños y niñas crecen y se vinculan con sus pares y con el mundo. Es una cuestión generacional en la cual madres y padres están inventando desde cero formas de educar y acompañar a sus hijos frente al fenómeno de la comunicación online.

Un artículo de reciente publicación escrito por Mandy Edwards, directora y fundadora de ME Marketing Services, intenta reflexionar sobre este fenómeno. En la nota, Edwards recuerda las “primeras veces” de otras cosas en otros contextos. Su primer CD, por ejemplo, y la negativa de su madre a que lo escuchara las 24 horas del día en continuado. La autora piensa en cómo adaptar esos límites al día de hoy, al uso indiscriminado de smartphones, tablets y notebooks por parte de los niños.

“¿Sabían que la edad mínima para las principales redes de medios sociales es 13?”, pregunta a los lectores la especialista en redes sociales. Y desarrolla su postura: “Entiendo que cada padre es diferente. Algunos son más abiertos a dejar que sus niños prueben cosas, otros son más reservados”. Y continúa: “Voy a decir esto una vez y seguir adelante porque sé que podría encender un gran debate, pero permitirle a su hijo menor de 13 años tener una cuenta en redes sociales, les demuestra que está bien mentir”. “Hay que poner la fecha de nacimiento para activar una cuenta ysi ponen la real no se le permitiría abrirla”, critica Edwards.

“A veces ser buena madre es precisamente actuar como los hijos consideran que es de mala madre”, opina la autora, y cuenta que si bien a su hija de 10 años le permitieron tener un IPod Touch, tiene terminantemente prohibido el uso de redes sociales -aunque sus amigas lo hagan- y solo puede instalar y utilizar aplicaciones bajo supervisión de sus padres.

Aquí compartimos los cinco motivos que sistematiza la directora de ME Marketing Services por los que se debería prohibir a los menores de 13 años el uso de redes sociales.

1. Para protegerlos de extraños

Incluso con todos los programas “niñera” de Internet y las restricciones de cuenta que se puede tener, todavía no es posible asegurar que detienen por completo a acosadores y abusadores sexuales.

2. Para cuidarlos del cyber-bullying

Ser un niño o adolescente es suficientemente duro offline, los pequeños no necesitan la carga de la intimidación en línea para herir su autoestima todavía en construcción.

3. Los chicos publican contenidos sin pensar, especialmente fotografías



Algunos de estos contenidos puede hacerles daño (o perseguirlos) en el camino y/o herir los sentimientos de un amigo. Por debajo de los 13 años de edad no son lo suficientemente maduros como para comprender las ramificaciones a largo plazo de una publicación de contenido dañino.

4. Tienen toda la vida para utilizar redes sociales.

Los niños son sólo los niños durante un tiempo limitado. Que sean eso. Hay que dejar que los niños de 9 años paseen en bicicletas. Que los de 10 hagan deporte. Es importante animar a los niños a ser activos y sociales, y sin un dispositivo electrónico.

5. No usar los medios sociales de niños les permite aprender la forma correcta de conversar

Hay adolescentes que podrían aprender bastante de eso. Con una generación que está enviando mensajes de texto a la persona sentada junto a ellos en vez de hablar o SnapChatting imágenes en lugar de disfrutar de un evento, se está perdiendo la lección de cómo mantener una conversación adecuada. Y ni hablar de su escritura, pero eso es otro tema.

La autora concluye: ·Decirle a sus niños que no pueden tener cuentas de redes sociales no es algo malo y no te convierte en un mal padre. Que esperen hasta que tengan edad suficiente”. “Las cosas buenas vienen a aquellos que esperan, ¿verdad?”, se pregunta sobre el tema.