14 grandes discos argentinos de 2014 para descargar gratis

Hubo un tiempo (y no fue hace tanto tiempo) que quien quería escuchar un disco debía ir hasta una disquería y pedirle al disquero que se lo “pique”. Si le gustaba, podía comprarlo, llevarlo a casa y escucharlo hasta el cansancio. También se podía pedir prestado a un amigo o incluso alquilarlo en alguno de los pocos “disco-clubes” que llegaron a existir, al menos en Buenos Aires.

Después aparecieron los cassetes y con ellos la posibilidad de copiar. Todo se hizo más simple con los equipos de “doble cassetera” que hacían la copia a alta velocidad y tan solo pulsando un botón. Los cassetes murieron (por suerte) pero el compact disc mantuvo y masificó la posibilidad de una copia rápida y simple. Y esa masificación fue aún mayor con la aparición del MP3 y la red internet.

La historia es conocida y no nació con Napster, pero tuvo en ese servicio a su chivo expiatorio, especialmente gracias a las compañías discográficas que vieron pasar ante sus ojos toda esta evolución -del vinilo al MP3- y no hicieron (casi) nada por evitar que les afecte hasta que ya era demasiado tarde.

Estos años dejaron miles de enseñanzas a todos los involucrados en el negocio de la música (sí, es un negocio, además de un arte) y se han escrito -y se seguirán escribiendo- papers, tesis, libros y otros cientos de trabajos sobre el tema. Pero hay dos cosas, que de tan obvias, parecen tontas, pero que la historia reciente se encargó de demostrar que no lo son: que el soporte no es importante, sino que lo importante es la música. Y que lo más importante de todo son los artistas. Y son los propios artistas los que se dieron cuenta antes que nadie de estas dos cosas y por eso hoy ya no se conforman con respetar las costumbres y tradiciones del mercado, sino que buscan nuevas formas de hacerse oír y de difundir su arte. Y obviamente que internet, las redes sociales, el MP3, los servicios de streaming (como Spotify o Deezer) y las nuevas tecnologías (por ejemplo, los costos cada vez más bajos de montar un estudio de grabación) son las principales herramientas con las que cuentan los artistas, en muchos casos, superando a los supuestos “beneficios” de pertenecer a una compañía discográfica y en otros funcionando como complemento de esos beneficios o como trampolín para acceder a ellos.

Por eso la descarga gratuita de música desde internet, que hace un tiempo (y no fue hace tanto tiempo) estaba prohibida, restringida o mal vista, ahora en muchos casos es propuesta e incentivada por los mismos artistas, que ponen sus canciones y hasta sus discos completos, a disposición de quien quiera escucharlos o tenerlos.

Gracias a ello con solo un par de clics cualquier internauta puede armar una inmensa discoteca gratis y legalmente. Algo de eso nació con Myspace, aquella red social en la que ningún músico o banda podía faltar y que hoy ha entrado en decadencia, pero ahora se ha profundizado con servicios como los de Soundcloud o Bandcamp, que permiten que además de escucharlas on line, el usuario descargue las canciones, si es que el artista dio antes su consentimiento.

Son cientos los discos de los géneros más discímiles que músicos de todo el mundo suben cada día, y aunque en algunos casos le asignan un precio a la descarga (casi siempre bajo) en muchísimos otros seleccionan la opción “Free download” para que cualquiera lo pueda bajar gratis o “Name your price”, que permite que el usuario decida cuanto pagar por el CD, incluyendo $0 como una opción posible.

El listado que sigue incluye entonces 14 CDs completos editados en Argentina en el año 2014, para escuchar on line o descargar gratis (y legalmente). Muchos de estos discos también tienen su versión física y se pueden comprar en varias disquerías, on line o en los shows de las bandas y solistas, pero sus autores dicidieron además regalarlos en internet.

Es un listado arbitrario -porque sería imposible escuchar TODO lo que se ha publicado bajo esta modalidad-, donde se privilegia la calidad y la variedad de géneros. No son los mejores 14, ni están ordenados como un ranking. Son solo 14 muestras de que el negocio de la música ha cambiado y ahora, lentamente, los protagonistas vuelven a ser los artistas.

Los discos subidos a Bandcamp y Soundcluod permiten ser “embebidos” en otros sitios, así que además de descargarlos pueden escucharlos directamente desde esta misma nota. Para ver una selección mucho más grande de discos argentinos en Bandcamp se puede usar este link que recopila todos aquellos trabajos que fueron subidos con el “tag” Argentina, ordenados por popularidad o fecha de lanzamiento. En ese link no todos los CDs son de descarga gratuita, aunque todos se pueden esuchar gratis on line. También se puede cambiar el tag para buscar música por ciudad, país o género (por ejemplo “tango”, “chile” o “Mendoza” ).



1 – Edu Schmidt – Chocho eduschmidt.bandcamp.com/

Segundo disco solista del ex líder del grupo Árbol. La portada es un retrato del músico realizado por Milo Lockett.

2 – Los Olestár – #terrecabió losolestar.bandcamp.com/

Tercer trabajo de la banda que hace versiones punk de clásicos de la cumbia, el cuarteto y otros géneros populares.

3 – El Perrodiablo – Cacería elperrodiablo.bandcamp.com/album/caceria

Nada mejor que apelar al “manifiesto” de El Perrodiablo para definir al grupo: Hay bandas que hacen rock y otras que no hacen rock pero lo interpretan a puro estereotipo. Nosotros lo hacemos, lo sentimos y tocamos el Rocanrol como lo que es: Rock. Canciones urbanas en el torbellino eléctrico de una celebración de fiesta.

4 – Fer Gril – Mis canciones fergril.bandcamp.com/

Segundo CD de Fernando Gril, un músico tan ecléctico que ha compartido escenario con la banda mexicana Molotov y que un año después fue telonero del show de Ricardo Arjona en Posadas.

5 – Juan Irio – El ideal de lo común juanirio.bandcamp.com/album/el-ideal-de-lo-com-n-2014

Primer disco solista del ex bajista de la banda platense Thes Siniestros.

6 – Fer Isella y Pablo Dacal – Los caminos soundcloud.com/limbodigital/sets/los-caminos

El cantautor y guitarrista Pablo Dacal y el pianista, compositor, arreglador y productor Fer Isella se unen para un trabajo excepcional, producido por Ulises Conti (quién también editó un disco propio este año, llamado “Los Griegos creían que las estrellas eran pequeños agujeros por donde los dioses escuchaban a los hombres” que se puede escuchar on line pero no descargar).

7 – Maxi Pachecoy – Eso que late www.maxipachecoy.com.ar/

El chaqueño Maxi Pachecoy subió directamente a su sitio web sus tres discos, para que quién quiera pueda descargarlos directamente desde ahí. El tercero, editado en 2014 se llama “Eso que late” y estuvo producido por Sebastián Espósito y Edu Schmidt, quien además participa como invitado, al igual que Mariana Baraj, Gerardo Farez (Tremor) y Martín Avati (La ciudad bajo la niebla).

8 – Compañero Asma – Brain Bricolage compasma.bandcamp.com/album/brain-bricolage

Una banda hiper productiva, que ha publicado más de 20 discos en 20 años y que en este trabajo de 2014 incluye 31 “rarezas” y cinco temas nuevos, entre ellos uno con Jorge Luis Borges como “artista invitado”.

9 – Trostrigo – Sangre trostrigo.bandcamp.com/album/sangre-2014

Aunque es chileno, Trostrigo ha desarrollado su carrera en Argentina y por eso es parte de esta lista. La placa, que incluye una cación con Rubén Albarrán voz líder de la banda mexicana Café Tacvba, es una fiel muestra de la versatilidad, frescura y originalidad de este cantautor.

10 – Julio y agosto – Canciones del desastre julioyagosto.bandcamp.com/album/canciones-del-desastre

Tercer trabajo de la banda formada por Santiago Adano, Leandro Aspis, Marcelo Canevari, Miguel Canevari, Luciana Cúneo, Juan López Peña y Manuel Katz, “Canciones del desastre” en en realidad un EP que sigue la línea indie/folk/rock de los LPs anteriores del grupo.

11 – Cosmo – Branas cosmocosmo.bandcamp.com/album/branas

Segundo CD del grupo que además estuvo a cargo de la banda sonora del film “20.000 besos” y que en menos de tres años se ha transformado en un referente de la escena musical independiente porteña.

12 – Agrupación Ilegal Los Imparciales – Media hora de cumbia agrupacionilegallosimparciales.bandcamp.com/album/media-hora-de-cumbia

No solo rock, indie o música experimental se puede encontrar en internet para su descarga gratuita. En este caso la Agrupación Ilegal Los Imparciales ofrece más de lo que promete: cuarenta minutos de cumbia nacida en el oeste del Gran Buenos Aires.

13 – Panda Elliot – Forastera pandaelliot.bandcamp.com/album/forastera

Panda Elliot es tres en uno, mujer, banda y productora. La mujer, Panda, lidera la banda que además integran Diego Marchionatti (guitarra) Coca Monte (bajo) Javier Tommasi (guitarra acustica, synth y percusión) y Juan Manuel Beviglia (bateria).

14 – Lila www.geiserdiscos.com.ar/discos/disco/5/

El único compilado de la lista. Editado por el sello independiente Geiser Discos, Lila es parte de una serie de discos “curados” por músicos de diversos géneros, todos disponibles para su descarga gratuita en la página y el Facebook de Geiser. En este, el quinto compilado de la serie, la selección estuvo a cargo de María Ezquiaga, cantante del grupo Rosal quién incluyó canciones de los más representativos “cancionistas” de su generación: Lucas Marti, Manuel Onís con Martín Buscaglia, Marcelo Ezquiaga, Seba Ibarra, Lucio Mantel, Darío Jalfin, Alfonso Barbieri, Candelaria Zamar, Mauro Conforti, Jimena López Chaplin y otros.