Los 10 gustos de helado más extraños

Las temperaturas se están disparando en todas las partes del mundo y Japón no es la excepción. Es por eso que llegó la temporada del helado soft. Por alguna razón, la vainilla sigue siendo por lejos el sabor más popular, pero eso no significa que no se saquen al mercado otras creatividades. Por ejemplo, los sabores como té verde y ciruela son fáciles de encontrar, pero hay gustos aún más raros.

A continuación, las 10 opciones más extrañas que se ofrecen en Japón:

Wasabi

Tómalo o déjalo. El wasabi es un ingrediente muy utilizado en la cocina japonesa que ahora se traslada a la crema helada. Seguramente, ingerirlo despierta mucho más que una taza de café.

Alga “wakame”

Esta alga llamada “wakame” es un paquete vitamínico que generalmente se usa en las sopas, ¿pero qué tal probarlo en un cono?

Kamatama udon

Este es un tradicional plato que consiste en unos tallarines con verduras picadas. En algunos lugares se puede conseguir el helado con fideos y cebolla verde picada.

Soja

Después del arroz, la soja es una de las principales comidas para este país asiático, por eso también la convirtieron en helado.

Medusa

El pescado es sabroso y saludable. Además, suele utilizarse mucho con salsa de soja, ¿qué tal si se combina en un cono?.

Algas “mozuca”

Este es otro tipo de algas muy gelatinosas que generalmente se sirven en los restaurantes asiáticos. Se suele freír o servir en forma fresca. Incluso, hasta en forma helada. .

Tinta de calamar

Si bien se puede asociar esta sustancia con la comida Mediterránea, también se puede intentar dentro de este postre. Eso sí, se recomienda chequear los dientes antes de sonreír.

Ostras fritas

Las ostras son muy famosas en Japón y se pueden encontrar en diferentes platos según los gustos regionales. Están disponibles en todos lados, incluso en el helado, y hasta se pueden combinar con salsa de chocolate.

Natto

El “natto” es un derivado de la soja que resulta de la fermentación de su semilla y es algo que todos los que visitan el lugar deben probar. Entonces, ¿por qué no agregárselo al helado?.