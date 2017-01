Comienza el “puerta a puerta”: tiendas online con envío gratis a Argentina

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó a fines de julio pasado la vuelta del régimen del envío a domicilio para las compras online en el exterior. Finalmente la vuelta del sistema “puerta a puerta” se concreta este viernes 26 de agosto, fecha en la que entra en vigencia la resolución del organismo.

El nuevo sistema se aplica a las compras realizadas al exterior desde Argentina, y que lleguen al país mediante correo oficial o privado. El régimen mantiene restricciones de cantidad, peso y dinero, pero amplía la diversidad de productos que pueden comprarse desde el exterior.

Según la resolución, se podrán adquirir los productos bajo ciertas condiciones: si el paquete llega por Correo Argentino, el monto no podrá superar los 200 dólares ni pesar más de dos kilos; pero si llega por correo privado internacional (UPS o FedEx), el valor no puede superar los mil dólares, ni pesar más de 20 kilos. Y en este caso, no se podrán pedir más de cinco bultos por año.

Otra de las restricciones establece que no se pueden traer de afuera más de tres productos al año del mismo rubro (por ejemplo, no más de tres tablets).

En cuanto los impuestos, no hay modificaciones respecto al régimen anterior: sólo 25 dólares del valor del producto estarán libres de impuestos, y el excedente abonará un gravamen del 50% del valor de la mercadería.

Con respecto al control de AFIP, si bien ya no se usará el formulario 4550, en el caso de los envíos mediante correos privados el consumidor deberá comunicar en la web del organismo que recibió el producto, dentro de los 30 días corridos luego de su llegada al domicilio. En cambio para los envíos mediante Correo Argentino, seguirá vigente el Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar los impuestos correspondientes a cada producto.

Les presentamos una selección de tiendas online con envío gratis a nuestro país que tal vez no conocían y que pueden servir para abaratar el costo de los productos:

– Nastydress

Es una de tiendas chinas más populares de ropa barata y con envío gratuito. Vende ropa de moda de buena calidad, acepta paypal como método de pago, así como tarjetas de crédito, dando más opciones y seguridad a sus clientes a la hora de comprar. En la tienda también pueden encontrarse zapatos, joyas, ropa para hombre, extensiones de pelo, pelucas y accesorios de moda y belleza.

– Modlily

La tienda (antes llamada martofchina) de ropa es considerada una de las mejores páginas chinas de ropa en cuanto a la calidad de las prendas y los precios bajos. Además de ropa pueden encontrarse trajes de baño y accesorios. Tiene envío gratuito a todo el mundo.

– Book Depository

Book Depository garantiza la llegada libros sin complicaciones. Tiene un catálogo muy completo, buenos precios, y envío gratuito. En resumen, la manera más confiable y eficaz de comprar libros afuera.

– Everbuying

Una de las tiendas chinas de electrónica, gadgets y tecnología más populares, ya que vende los mejores aparatos electrónicos del mercado, en una amplia gama de precios, entre los que se destacan los teléfonos, tablets, electrónica en general, gadgets y juguetes. Cuenta con envío gratis a cualquier parte del mundo.

– Eforchina

Es considerada una de las mejores tiendas chinas online como mayorista de productos electrónicos. La tienda se especializa en accesorios para teléfonos móviles, periféricos, juegos, artículos del hogar y para aire libre.