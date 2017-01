Paltas radiactivas: ¿cuánta radiación emiten los objetos cotidianos?

La mayoría de la gente asume que todos los materiales radiactivos son peligrosos, si no mortales. Pero un nuevo estudio sobre la radiación emitida por los objetos cotidianos destaca el hecho de que nos relacionamos con materiales radiactivos todos los días. El objetivo de la obra es dar al público un marco de referencia para la comprensión de las noticias u otra información sobre radiación y seguridad nuclear.

“Hicimos este estudio porque la comprensión de la cantidad de radiación que se desprende de los elementos comunes hogareños ayuda a situar en su contexto las lecturas de radiación, pone las cosas en perspectiva”, dice Robert Hayes, profesor asociado de ingeniería nuclear en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. “Si la gente comprende lo que significan las trazas de los niveles de radiación, la comprensión puede ayudar a prevenir el pánico.”

Los investigadores utilizaron un medidor de radiación portátil para medir la radiación gamma externa emitida en un hogar de Carolina del Norte. La radiación se midió en microgray por hora (μGy/hr).

Las paltas, por ejemplo, despedían 0,16 μGy/hr de radiación gamma, ligeramente menor que el 0,17 μGy/hr emitida por una banana. Los ladrillos despedían 0,15 μGy/hr, mientras que los detectores de humo (con sus componentes de americio) despedían 0,16. A modo de comparación, el mineral de uranio natural mide 1,57 μGy/hr.

“Si te sorprende que tu fruta está emitiendo radiación gamma, no te preocupes,” dice Hayes. “El nivel normativo seguro para los trabajadores es una exposición a 50.000 μGy por año. Así que los niveles de los que estamos hablando en tu hogar son increíblemente bajos”.

El documento “Contributions of Various Radiological Sources to Background in a Suburban Environment” (Aportes de las diversas fuentes radiológicas en un entorno suburbano), se publicó en la revista Health Physics. El autor principal del estudio es Richard Milvenan, estudiante del estado de Carolina del Norte.

