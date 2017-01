Netflix: los mejores estrenos de noviembre

Netflix presentó su programación para este mes con grandes estrenos como “Divines” y “Dos Tipos Peligrosos”, con Ryan Gosling y Russell Crowe. Y las nuevas temporadas de series favoritas como “The Good Wife”, “White Collar” y “Elementary”.

El estreno del mes corresponde a “The Crown”, una primera producción original de Netflix que narra la historia de dos de las casas más famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y el hogar del primer ministro del Reino Unido, y las intrigas, los romances y las maquinaciones detrás de los grandes eventos que moldearon la segunda mitad del siglo XX.

Para los amantes del mundo de Marvel, este mes llega a Netflix la segunda temporada de “Marvel’s Agent Carter”, y también se suman “Iron Man 2″ y “Iron Man 3″ con Robert Downey Jr. como el millonario Tony Stark.

El 25 de noviembre se termina la larga espera para los fanáticos de Gilmore Girls, este mes se estrena “Gilmore Girls: un nuevo año”, cuatro nuevos capítulos de 90 minutos de la conocida serie que hizo famosos a los personajes de Lorelai y Rory, una madre e hija que viven en un pequeño e inocente pueblo de Connecticut.

A continuación, la programación completa de estrenos de series, películas y documentales para este mes:

Series

• Elementary T1-T4: estreno el 1 de noviembre.

• Grimm T5: estreno el 1 de noviembre.

• The Expanse T1: estreno el 3 de noviembre.

• The Crown T1: estreno el 4 de noviembre.

• Sucesor Designado T1: estreno el 6 de noviembre.

• Estocolmo T1: estreno el 11 de noviembre.

• Roman Empire: Reign of Blood T1: estreno el 11 de noviembre.

• American Crime Story: The People V. O.J. Simpson T1: estreno el 11 de noviembre.

• The Good Wife T1-T7: estreno el 15 de noviembre.

• Rehenes T1: estreno el 15 de noviembre.

• Happy Valley T1: estreno el 15 de noviembre.

• Shooter T1: estreno el 16 de noviembre.

• Lovesick T2: estreno el 17 de noviembre.

• Paranoid T1: estreno el 17 de noviembre.

• Gilmore Girls: A Day in the Life T8: estreno el 25 de noviembre.

• 3% T1: estreno el 25 de noviembre.

Películas

• Iron Man 2: 1 de noviembre

• Iron Man 3: 1 de noviembre

• Aquí No Ha Pasado nada: 1 de noviembre

• Secretos de una Pasión: 1 de noviembre

• 600 Millas: 2 de noviembre

• Dos Tipos Peligrosos: 2 de noviembre

• Allende: 11 de noviembre

• True Memoirs of an International Assassin: 11 de noviembre

• Kick-Ass: 16 de noviembre

• Divines: 18 de noviembre

• Los Juegos del hambre: En Llamas: 19 de noviembre

• Mercy: 22 de noviembre

Documentales y especiales

• The Ivory Game (2016): estreno el 4 de noviembre.

• Dana Carvey: Straight White Male, 60: estreno el 4 de noviembre.

• Colin Quinn: The New York Story Online: estreno el 18 de noviembre.

• Michael Che Matters: estreno el 25 de noviembre.

Infantiles

• Star Wars Rebels (2da temporada): 1 de noviembre

• The Pirate Fairy: 1 de noviembre

• World of Winx (1era temporada): 4 de noviembre

• Viva el Rey Julien (4ta temporada): 11 de noviembre

• Jorge el Curioso (Temporadas 4, 5 y 6): 16 de noviembre

• Beat Bugs: 18 de noviembre