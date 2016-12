Abuela solitaria busca “hija” para que la lleve de vacaciones

El increíble desarrollo de China en las últimas tres décadas ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero hoy en día, la soledad y la depresión son dos de los mayores problemas de la población del país, que envejece rápidamente. Estos problemas tomaron notoriedad recientemente gracias al desgarrador relato de una mujer de 63 años en busca de una joven para acompañarla en unas vacaciones, con todos los gastos pagos.

“Vivo sola en Zhengzhou … Me gustaría una chica de buen corazón de entre 19 y 24 años de edad para ir conmigo, conversar y tomar fotos”, escribió Li Yanling en un sentido post en WeChat. “Me gustaría ver el mar en Sanya este invierno, pero le temo a la soledad de viajar sola.” El anuncio de contratación también especifica que la persona no tendría que pagar nada durante las vacaciones, y hasta recibiría un iPhone 7 nuevo como bonus.

El post de la mujer pronto se hizo viral, y un gran número de gente pronto se ofreció a acompañarla en sus vacaciones, sin pedir ninguna compensación a cambio. “No necesito el teléfono, pero puedo ir contigo, y voy a pagar mis propias cuentas, siempre que alivie tu soledad”, escribió una persona.

Resulta que Li tiene familia propia, pero simplemente no están disponibles para ir de vacaciones. Su hija emigró a Canadá hace un tiempo y Li no quiere molestarla, mientras que su marido ha estado tomando excursiones de senderismo con sus amigos, dejándola en su casa sola. “El tiene sus compañeros de viaje, y no quiero molestar a mi hija”, dijo.

Obviamente, viajar en grupo es siempre una opción para las personas que están solas, pero esa no es la experiencia que Li anhela. Ella sólo quiere la compañía de una joven, alguien que actúe como sustituto para su hija real. “Tengo miedo de la soledad”, confesó Li.

Por suerte, Li ahora tiene docenas de ofertas de personas dispuestas a acompañarla en sus vacaciones.