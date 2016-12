La acusan de malcriar a sus hijos con una montaña de regalos de Navidad

Emma Tapping, madre de tres niños de Reino Unido, llegó por primera vez a los titulares el año pasado, cuando fue acusada de consentir a sus hijos, otorgándoles 87 regalos de Navidad a cada uno. Esto no pareció molestarle demasiado, ya que este año compró incluso más: 96 regalos por cabeza.



Luego de que Emma publicara el año pasado una foto de su árbol de Navidad enterrado en una montaña de regalos, la imagen se hizo viral y recorrió la red con la leyenda “¡Es el momento en que todos los padres materialistas muestran al mundo y compiten por la cantidad de presentes para sus hijos en Facebook! Sólo recuerden que hay algunos niños que no reciben nada”. Después de haber sido abordada por varios sitios de noticias y programas de TV sobre su hábito de compras navideño, y el efecto que tiene sobre sus hijos, la mujer dijo que sólo los malcría en Navidad, porque le encanta ver la alegría en sus caras cuando están abriendo regalos.

“Si me preguntan si malcrío a mis hijos, digo en Navidad sí, pero no lo hago durante todo el año. Ellos tienen todo lo que necesitan, el uniforme de la escuela, los útiles, pero no vamos de vacaciones al extranjero ni hacemos grandes salidas de compras “, dijo. “Cualquier cosa que quieran, lo tienen para Navidad.”

El año pasado, la mujer fue incluso acusada de “abusar” de sus hijos colmándolos de regalos en Navidad, pero eso no le ha impedido comprar aún más este año. “Cuando ocurrió por primera vez sentí como si tuviera dar la cara por los niños y decir que no los malcriaba. Sentí que tenía que justificar lo que estaba haciendo, pero ahora no me importa lo que piensen “, dijo a Canal 5.” Voy a poner una foto de mi árbol de Navidad este año, si no te gusta no la mires, después de todo no soy tu madre”.

Emma, ​​que dirige un hotel, empezó a comprar los regalos de Navidad de este año para sus hijos en julio, y hacia fines de noviembre ya había terminado envolverlos. Ella misma se ha prohibido ir de compras después de Navidad, porque está siempre ‘tentada de comprar más’. Así que tendrá que parar en la friolera de 96 regalos por niño. “Este año tienen unos cuantos más, 96 presentes cada uno. ¡Estoy orgullosa de la pila de este año!”

Como se pueden imaginar, los niños (la adolescente Mia, Ella de nueve años, y el pequeño Tatum) aman la obsesión de su madre con los regalo de Navidad. “Me encanta recibir semejante cantidad de regalos, ¿a quién no?”, dijo Mia. “No diría que estamos malcriados. Todo lo que podríamos haber tenido a lo largo del año, nos lo llevamos en un día. Me encanta.”

Con todas las ofertas y descuentos que recibió el año pasado, Emma Tapping se las arregló para gastar más de USD 1.500 en regalos de Navidad, y probablemente incluso más para las fiestas de este año.