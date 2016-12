11 nuevas características de Windows 10 que llegarán en 2017

Sólo pasaron unos meses desde que Microsoft dio a conocer la actualización de Windows 10 Anniversary. Y es hora de la próxima revisión. The Creators Update (también conocida como “Redstone 2”) llegará a las computadoras con Windows 10 en la primavera de 2017.

Si tenés el programa Windows Insider Preview, ya podés jugar con las versiones beta de algunas de las nuevas características. Si no es así, seguí leyendo para averiguar lo se viene.

1- Mejora del Action Center

Después de algunos ajustes inteligentes en la actualización Anniversary, el Centro de Acción está listo para un gigantesco salto adelante en utilidad con Creators Update.

El cambio más importante se presenta en forma de deslizadores de volumen y brillo, pero también se puede esperar ver integraciones de Cortana mejoradas, una interfaz de usuario más ordenada, y una mejora de la oferta de acciones rápidas personalizables.

2 -Más Personalización

Una de las mayores críticas de Windows 10 hasta ahora ha sido lo limitado de sus opciones de personalización, en comparación con las versiones anteriores del sistema operativo.

Todo está listo para cambiar. Si te gusta usar colores fuertes personalizados, ahora vas a obtener el beneficio de un selector de color, y una vista previa de todo el sistema. Incluso te dirá si los colores que elegiste serán fáciles de leer, y sugerirá alternativas si no lo son.

Microsoft introducirá también una opción automática “Blue Light”, que cambiará el brillo y calidez de la pantalla en función de la hora del día, al igual que varias aplicaciones de terceros.

3 – Paint 3D

La interfaz de Microsoft Paint apenas ha cambiado desde la versión que se incluye con Windows 95. Sin embargo, Creators Update volcará los elementos visuales probados y ensayados en favor de una nueva oferta 3D.

La nueva aplicación soportará la entrada de lápiz óptico, y permitirá a los usuarios diseñar y crear modelos 3D. Además, será capaz de escanear un objeto 3D de la vida real en el teléfono, y lo importará en la aplicación para su edición. Microsoft ha sugerido que también habrá una comunidad online donde se podrán compartir y discutir las creaciones.

4 – Realidad Mixta

La realidad mixta combina realidad aumentada, realidad virtual, y computación holográfica. Cuando se utilizan junto con Windows 10, el casco de realidad mixta HoloLens permitirá descargar o crear un modelo 3D, prácticamente colocándolo dentro del mundo real.

Y si el hardware HoloLens (USD 3000) está fuera de tu rango de precio, no te preocupes. Microsoft está trabajando con Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo para crear headsets que estarán disponibles dentro de poco por sólo USD 300.

Para los amantes de bricolaje, o los que están en la cúspide de una renovación hogareña, promete ser una característica nueva y revolucionaria, ya que se pueden decorar habitaciones enteras sin tocar un pincel. ¡No más errores que terminan saliendo fortunas!

5 – Nuevas Características de Microsoft Office

La revolución 3D no se detiene con el Paint. Según los informes, Microsoft PowerPoint recibirá modelos 3D y animaciones 3D cinemáticas que se pueden utilizar en presentaciones. Word y Excel eventualmente recibirán características similares.

Todas las aplicaciones de Office también soportaran la funcionalidad del lápiz para escribir, editar y formatear.

6 – Funcionalidad mejorada de Edge

Edge no ha logrado captar lo suficiente la atención del público hasta ahora. No fue ayudado por algunas omisiones evidentes cuando se lanzó por primera vez, aunque no hay duda de que ha crecido hasta convertirse en un navegador rápido y funcional en el último par de años.

Tomará un paso más en la actualización Creators Update. Lo mejor recibido será la inclusión de un gestor de sesiones, que permitirá restaurar las pestañas antes de reiniciar o cerrar la aplicación. La actualización también mejorará la navegación de pestañas abiertas en ese momento mediante la ampliación de la función de vista previa. Por último, será capaz de guardar objetos 3D directamente desde sitios web.

7 – Temas de Windows Store

Junto con la mejora de las opciones de personalización, Microsoft ofrecerá temas para el sistema que se podrán comprar directamente desde la tienda de Windows. Estarán disponibles a través de una nueva pestaña de personalización.

8 – MyPeople

Microsoft ha declarado en repetidas ocasiones que quiere “poner a las personas en el centro de Windows”. Como parte de esta visión, piensan introducir una nueva característica llamada MyPeople.

La encontrarás en la parte derecha de la barra de tareas, y te brindará una forma de comunicarte rápidamente con las personas más importantes de tu vida. Correo electrónico, Skype, Xbox Live y los mensajes SMS se integrarán en la nueva aplicación, y podrás cambiar entre los métodos de comunicación con un solo clic.

9 – Acciones globales

Coloquialmente conocido como “continuar donde lo dejé”, las acciones globales utilizarán Cortana para sincronizar el estado de una aplicación específica de un dispositivo a otro. Esto es similar a la función de la continuidad de Apple en Mac OS e iOS.

10 – Revisión de Windows Defender

Otra de las críticas con frecuencia dirigidas contra Windows 10 es que incluye gráficos y diseños heredados. Estos elementos heredados pueden hacer una experiencia de usuario discordante. El Panel de Control es el peor, pero otra de las aplicaciones que han recibido críticas, Windows Defender, está configurado para recibir un reacondicionamiento de diseño completo.

La nueva interfaz de la aplicación se parece mucho más a una típica aplicación de Windows 10. Esto demuestra Microsoft no está planeando dejar los gráficos existentes en el sistema operativo para siempre.

11 – Groove Music Maker

Microsoft está apuntando la actualización Creators Update específicamente hacia los “creativos”: los que disfrutan producir contenidos.

A tal fin, Microsoft ofrecerá una nueva aplicación llamada Groove Music Maker, que permitirá crear pistas sin necesidad de comprar ningún software nuevo. La aplicación es gratuita, así que no esperamos que lidere el software de edición de música, pero debería ser más que suficiente para los entusiastas caseros.

Otras mejoras

Además de estos cambios más grandes, una serie de ajustes menores y actualizaciones mejorarán la experiencia del usuario de Windows. He aquí una pequeña muestra de lo que además incluirá Microsoft:

Mejora de Actualización : Si se desinstalan aplicaciones integradas, Windows no vuelva a instalarlas cuando se descarga una actualización del sistema.

: Si se desinstalan aplicaciones integradas, Windows no vuelva a instalarlas cuando se descarga una actualización del sistema. Control de Wi-Fi : La actualización incluirá nuevos ajustes para darte más control sobre tu red Wi-Fi, incluyendo su desactivación por un período de tiempo especificado.

: La actualización incluirá nuevos ajustes para darte más control sobre tu red Wi-Fi, incluyendo su desactivación por un período de tiempo especificado. Aplicación de correo : Será posible responder a los correos electrónicos utilizando Quick Actions y automáticamente copiar a alguien utilizando el símbolo @.

: Será posible responder a los correos electrónicos utilizando Quick Actions y automáticamente copiar a alguien utilizando el símbolo @. Marcadores de posición de archivos OneDrive : Microsoft eliminará los marcadores de posición OneDrive en Windows 10. A parecer, una función de sincronización a la carta volverá con la nueva actualización.

: Microsoft eliminará los marcadores de posición OneDrive en Windows 10. A parecer, una función de sincronización a la carta volverá con la nueva actualización. Game Broadcasting: La función Game DVR tendrá ahora un botón de transmisión, que va a permitir que cualquiera pueda sintonizar y ver cómo matás algunos demonios, o ganás la Copa del Mundo.

