Adoptó más de 735 perros, y va por más

Rakesh Shukla, de 45 años, es un talentoso ingeniero de software y CEO de una exitosa empresa de tecnología, pero entre los amantes de los animales de la India se lo conoce como “el padre de los perros”, un hombre excepcional que fundó el más avanzado centro de rescate de perros del país, y que personalmente se hace cargo de 735 perritos abandonados que nadie más quiere.

Hace 10 años, Rakesh y su esposa fundaron The Writers Block, una empresa de tercerización de comunicación que en la actualidad trabaja con algunos de los grandes nombres de la industria de la tecnología (Intel, Microsoft, Oracle, etc.). La empresa con sede en Bangalore se convirtió rápidamente en un éxito, y en los próximos años, el ingeniero viajó por el mundo, compró autos caros, y llevó el lujoso estilo de vida que siempre pensó que quería. Pero aún no se sentía feliz ni realizado. No fue hasta 2009, cuando Kávya, una hermosa Golden Retriever entró en su vida, y realmente sintió que su vida tenía sentido.

“Cuando llegamos a casa, fue y se ocultó en un rincón. Me agaché a la misma altura en el suelo y la llamaba. Ella me miraba, tenía miedo, pero pude ver que quería confiar en mí”, Rakesh recuerda ese día fatídico. “Y fue entonces cuando sucedió, fue una sensación física, pude sentir un cálido resplandor. Y luego de eso nunca he necesitado hacerme la pregunta: “¿Por qué estoy aquí?””.

Algo mágico sucedió cuando Rakesh Shukla se reunió con Kávya. Tres meses más tarde, consiguió un segundo pichicho, esta vez un perro callejero llamado Lucky. Lo encontró en las calles, mojado y enfermo, por lo que lo llevó a casa. Durante las próximas semanas, cada vez que Rakesh veía un perro callejero o abandonado, se lo llevaba a casa. El creciente número de caninos pronto se hizo demasiado grande para tener junto a su esposa, así que los mudó a su lugar de trabajo, convirtiendo el último piso de su edificio de oficinas en un refugio para perros.

En 2011, a raíz de un incidente humano-callejero (el sacrificio masivo de perros callejeros), fundó la Voice of Stray Dogs, una organización moderna de rescate perros que trabaja apoyando a los perros callejeros de Bangalore. Hoy en día, es el centro de rescate de perros más grande del mundo. “El centro de rescate VOSD es esencialmente una infraestructura privada que abrí en la ciudad para salvar a sus perros. Los perros son mi pasión”, escribió Rakesh en un extenso post de Facebook el año pasado. “Mis vehículos y personal son rastreables por GPS. Cada perro tiene una historia creada en la base de datos. Podés recibir SMS’, mensajes de correo electrónico, acceso online. No hay ninguna aplicación de rescate como la App VOSD en el mundo”.

Al mismo tiempo, mantuvo la adopción de perros callejeros y abandonados, y para el año 2012 se dio cuenta de que necesitaba establecer un refugio adecuado para ellos. Ese año, el Sr. Shukla compró un terreno en la ciudad vecina Doddballapur y estableció un refugio canino para perros. La mayoría de los residentes son mayores o enfermos, mientras que el resto son simplemente perros abandonados. La última vez que Rakesh Shukla los contó, había 735 perros a su cuidado.

Rakesh Shukla es visto por muchos como un héroe, y un campeón de los perros callejeros y abandonados en Bangalore, pero no todo el mundo ha apoyado sus esfuerzos. En el pasado, ha sido saboteado por los llamados activistas de los animales, que exigían el acceso a sus perros e instalaciones, ha recibido quejas por crear disturbios públicos al mantener tantos perros, y algunos incluso han exigido que cierre su refugio.

Sin embargo, él no lo tiene en sus planes. “He hecho un pacto con mis perros. Vamos a separarnos sólo cuando uno de nosotros estire la pata “, dice.