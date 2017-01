Crea el rosa más rosa para que lo use todo el mundo menos uno

El rosa es un lindo color, pero el PINK (ROSA) es mucho mejor. Creado por el artista británico Stuart Temple, luego de una década de trabajar con fabricantes de pintura de todo el mundo, PINK es el rosa más rosa del mundo. Si estás interesado, podés comprar 50 gramos de la pintura por USD 4.95, a menos que tu nombre sea Anish Kapoor.

En 2014, el artista indio Anish Kapoor conmocionó al mundo del arte cuando adquirió los derechos exclusivos para utilizar el negro más negro del mundo en su arte. Desarrollado por una empresa llamada NanoSystems, “Vantablack” está compuesto de una serie de tubos verticales microscópicos, y cuando los golpea la luz, se desvía continuamente entre los tubos, y esencialmente queda atrapada. Vantablack absorbe el 99,96 por ciento de la luz, lo que lo convierte en el pigmento más oscuro conocido por el hombre.

Creado originalmente para fines militares y astronómicos, Vantablack también despertó el interés de artistas de todo el mundo, que soñaban con usarlo en sus obras. Por eso, cuando NanoSystems anunció que le habían concedido los derechos exclusivos para usar negro más oscuro al artista indio Anish Kapoor, todo el mundo se puso furioso. Eso incluye a Stuart Temple, que está tratando de dejar un mensaje al dejar su rosa más rosa al alcance de todos, excepto Anish Kappor.

“La primera vez que excuché que Anish tenía los derechos exclusivos del negro más negro estaba muy decepcionado”, dice Temple. “Yo estaba desesperado por probarlo en mi propio trabajo y sabía un montón de otros artistas que querían también utilizarlo. Me parecía muy mezquino y en contra del espíritu de generosidad que impulsa a la mayoría de los artistas que hacen y comparten su trabajo. Me pareció que sería una buena idea hacer una pintura que estuviera disponible para todos, menos para él. ¡De esta manera puede tener un poco de su propia medicina! ”

“Realmente no creo que sea muy justo. Todos recordamos los niños en la escuela que no compartirían sus lápices de colores, y luego terminaban por su cuenta, y sin amigos”, escribe Stuart en su página web. “Está bien, Anish puede tener su negro. ¡Pero el resto de nosotros va a estar jugando con el arco iris! ”

PINK está actualmente disponible para la venta en Culture Hustle, por USD 4,95, pero cualquier persona que quiera comprarlo tiene que hacer una declaración legal durante el proceso de pago online confirmando que: “Usted no es Anish Kapoor, usted está de ninguna manera afiliado a Anish Kapoor, usted no está comprando este artículo en nombre de Anish Kapoor o un asociado de Anish Kapoor. Hasta donde usted tiene conocimiento esta pintura no va a caer en las manos de Anish Kapoor”.

Así que, básicamente PINK está disponible para todo el mundo, a excepción de Anish Kapoor.

Al preguntarle si sabe lo que Anish Kapoor piensa sobre PINK y estár excluido de su uso, Temple dijo que un amigo suyo conoce a un amigo de Kapoor, quien afirma que el artista indio “está desesperado por tener en sus manos un poco de PINK.”

“Pero no voy a dar el brazo a torcer hasta que comparta el negro. ¡Él empezó!”, concluye Stuart templo.

ACTUALIZACIÓN: Bueno, esto no iba de acuerdo con el plan, pero poco después de que se publicara este artículo, Anish Kapoor subió esta foto en su cuenta de Instagram:

Suponemos que no va a compartir el negro…