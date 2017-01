Dale de baja al cable… ¿y a Netflix?: 13 servicios de cine y series para ver online en Argentina

No todo es Netflix en el mundo del Video On Demand (VOD). Es cierto que la plataforma estadounidense es la número uno a nivel mundial, con presencia en 190 países y más de 80 millones de usuarios. Pero la forma de ver televisión está cambiando y cada vez es más la gente que decide dar de baja el servicio de TV por cable o satelital porque prefiere ver sus películas y series favoritas en el momento y el lugar que les quede más cómodo y no cuando los programadores de los canales lo decidan.

Además, los precios de los abonos de cable nunca dejan se subir, los programas y películas suelen estar horriblemente doblados y para colmo de males la publicidad inunda la programación de todos los canales alcanzando límites insoportables.

Por eso hay lugar para otros jugadores, que salen a competirle a Netflix (cuyo abono cuesta entre 8 y 12 dólares por mes) en su mismo espacio o, en algunos casos, buscando un nicho donde acomodarse para captar usuarios disconformes con la TV.

Los más grandes, como Amazon Prime Video o Hulu, por ahora ofrecen su servicio sólo en los Estados Unidos y unos pocos países de Asia y Europa, pero la empresa de Bezos ya anunció que desde diciembre estará presente en 200 países. Mientras tanto hay muchos otros sitios pequeños o medianos, locales o globales, que también ofrecen servicios similares.

Aquí presentamos 13 opciones, algunas gratuitas, para ver cine y series on line, todas ellas disponibles en Argentina.

1 – Odeón

Es la plataforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisualres (INCAA) y por eso su catálogo es 100% de producción argentina. Incluye cine de ficción y documental, series de TV, cortometrajes y una nutrida sección de contenido infantil.

Algunos de sus contenidos destacados son: las dos temporadas de Los Simuladores, la película Esperando la carroza, la serie Historia de un Clan, varios especiales de Zamba y una nutrida sección de películas musicales.

Aunque el servicio es gratuito (al menos por ahora), para poder acceder es necesario registrarse con nombre, apellido y email.

URL: www.odeon.com.ar/

Costo mensual: gratis

App para celulares/tablets: si

2 – Conectate

Otro servicio gratuito ofrecido por un organismo estatal argentino. En este caso se trata de la plataforma del Ministerio de Educación de la Nación y ofrece la posibilidad de ver on line o descargar los contenidos de sus señales de TV: Encuentro, Paka Paka y DeporTV.

Incluye diversas propuestas, como programas de televisión, clips temáticos, documentales, docuficciones, producciones para chicos, jóvenes y adultos, y recursos para trabajar en el aula y en otros ámbitos educativos, con una característica en común: el lenguaje audiovisual.

Aunque últimamente no está teniendo muchas actualizaciones, el material ya publicado es mucho y muy bueno, tanto para ver en casa como para apoyar el trabajo de los docentes sobre los temas más diversos. Además es el único de los sitios que permite descargar los materiales o insertar los videos en otros sitios web.

URL: www.conectate.gob.ar/

Costo mensual: gratis

App para celulares/tablets: no

3 – Cinemargentino

Más cine argentino para ver gratis en la web, en este caso de la mano de un grupo de emprendedores que se propuso como objetivo “amplíar la vida de las películas que triunfan en los festivales de cine locales y extranjeros después de su trayectoria en el circuito de exhibición comercial”. El sitio está ordenado en tres grandes secciones, -Documental, Ficción y Cortos- con films que van de 1916 a 2015, muchos de ellos con calidad HD.

La plataforma se lanzó en Marzo de 2013. En septiembre del mismo año, fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en Julio de 2014, por el Senado de la Nación Argentina.

URL: www.cinemargentino.com/

Costo mensual: gratis

App para celulares/tablets: no

4 – Retina Latina

Retina Latina es una plataforma digital de difusión, promoción y distribución del cine latinoamericano, de carácter público y acceso gratuito para los ciudadanos de la región desarrollada por seis entidades cinematográficas de América Latina. Incluye películas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, tanto cortos como largometrajes y cine documental y de ficción.

Retina Latina está concebida como un espacio para que los usuarios puedan disfrutar de un panorama representativo de la diversidad de la producción y ampliar sus conocimientos sobre la historia y la actualidad del arte cinematográfico en América Latina, a través de reseñas, críticas, ensayos, entrevistas y materiales multimedia complementarios a las obras audiovisuales.

Aunque su catálogo actual no es muy extenso (son solo 57 largometrajes y 33 cortos) periódicamente se van incorporando nuevas películas de distintas épocas y géneros.

URL: www.retinalatina.org/

Costo mensual: gratis

App para celulares/tablets: no

5 – Mubi

Mubi es una especie de “cine club” on line (no confundir con “video club”, una raza en extinción por culpa de este tipo de servicios de VOD). Su catálogo incluye únicamente películas de culto, clásicas, independientes y reconocidas internacionalmente. Pero a diferencia de Netflix y otras plataformas, no todas las películas están accesibles todo el tiempo: cada día los programadores de Mubi presentan una película y los usuarios tienen un mes para verla. Es decir que en Mubi siempre hay disponibles 30 películas de calidad y cada día se suma una nueva y otra sale del catálogo.

Obviamente en Mubi no hay producciones de Hollywood: su público son los cinéfilos que buscan películas de Francia, Rusia, Irán o Japón, aunque también incluyen, de vez en cuando, cine independiente norteamericano. Pero no sólo ellos: también somos todos los que nos gusta el cine de calidad, sin importar si es un estreno o es un film mudo en blanco y negro del siglo pasado.

URL: mubi.com/es

Costo mensual: us$ 5,99 (primer mes gratis)

App para celulares/tablets: si

6 – Blim

Desde México llega este competidor de Netflix, propiedad del gigante de los medios: Televisa. Por eso su contenido más fuerte son las telenovelas producidas por ese grupo y todas las temporadas de El Chavo del 8. Pero no solo incluye programas y series propias, también tiene acuerdos con Fox, BBC, National Geographic y Nickelodeon. En cuanto al cine, Blim se enorgullece de ser la única plataforma donde se pueden encontrar las 24 películas de James Bond. Además están disponibles títulos como Forrest Gump, Escuela de Rock, El Padrino, Star Trek, buena parte de la filmografía de Alfred Hitchcock y más. Todo el catálogo de Blim representa más de 13,000 horas de entretenimiento y Televisa espera llegar a más de 20,000 horas a fines de este año.

URL: www.blim.com/

Costo mensual: $ar 122 (primer mes gratis)

App para celulares/tablets: si

7 – Qubit

Otro competidor directo de Netflix, como Blim, pero en esta caso Made In Argentina. Su catálogo incluye más de 3000 películas, muchas de ellas exclusivas o rarezas que no se encuentran fácilmente en otros lados. Obviamente se pueden encontrar cientos de películas argentinas, pero también cine coreano, japonés, italiano y buen cine de autor de todo el mundo.

Además, junto con el servicio de tarifa plana incluyen la posibilidad de alquilar algunas películas más recientes por un costo extra de 15 o 20 pesos por 48 horas (un sistema similar al Pay Per View que ofrecen muchas otras plataformas y sistemas de cable y satélite).

Qubit acaba de estrenar el documental Viviré con tu recuerdo, de Sergio Wolf, en forma simultánea en los cines argentinos y en la plataforma on line.

URL: www.qubit.tv/

Costo mensual: $ar 90 (primer mes gratis). Los clientes de Movistar pueden debitar el costo en su factura mensual.

App para celulares/tablets: si

8 – Pongalo

Pongalo es un sitio norteamericano, pero orientado a los latinos de todo el mundo. Su punto fuerte son las telenovelas: posee más de 10.000 horas de “culebrones” colombianos, mexicanos y venezolanos de todos los tiempos. Además, incluye una videoteca de más de 1.000 películas en español de América Latina y España. Y obviamente mucho cine de Hollywood, algunos documentales y una sección de cine infantil. Como Netflix, también Pongalo está produciendo contenido original: los suscriptores tienen acceso exclusivo al estreno mundial digital de su telenovela Piel salvaje (coproducida junto a RCTV Productions). Y anuncian que una segunda telenovela original se estrenará pronto en el servicio.

URL: www.pongalo.com/

Costo mensual: us$ 5,99 (primer mes gratis)

App para celulares/tablets: si

9 – Studio+

Studio+ es la primera aplicación de series premium cortas para dispositivos móviles. Con temporadas de alrededor de 10 capítulos de 10 minutos, las miniseries están pensadas para una experiencia “mobile”, permitiendo a los usuarios entretenerse en las pequeñas pausas del día, ya sea vía streaming o descargando el contenido en sus equipos. Studio+ cuenta hasta el momento con temporadas completas de 15 series de diferentes géneros, como terror, romance, drama, acción, aventura, suspenso y ciencia ficción, que fueron filmadas en distintas partes del mundo. También ofrece cortometrajes, totalizando más de 200 videos, cuyo número crece semana a semana. Varias de las miniseries son producciones latinoamericanas: “Ahí Afuera”, filmada en Argentina y protagonizada por Belén Chavanne, Matías Mayer y Boy Olmi; “El porvenir”, de México; “Viral” y “Red”, de Brasil;

En Argentina y el resto de Latinoamérica, el servicio se presenta en alianza con Movistar y por eso está disponible únicamente para clientes de esa compañía. Aunque está especialmente pensado para dispositivos móviles, los contenidos están disponibles en HD y por eso se pueden ver también en computadoras personales.

URL: studio.plus/ar/

Costo mensual: $ 40 (primer mes gratis)

App para celulares/tablets: si

10 – Feelmakers

Es un portal español especializado en tres temáticas: documentales, cortometrajes y films de animación. El site cuenta actualmente con un amplio catálogo de títulos procedentes de diversas nacionalidades, casi todos premiados en festivales locales o internacionales. Gracias a su catálogo de cortos y cine de animación, tiene una importante sección infantil con contenidos de alta calidad casi imposibles de encontrar en otros sitios.

URL: www.feelmakers.com/

Costo mensual: 6 euros (primer mes gratis)

App para celulares/tablets: si

11 – Vesvi

Otro sitio argentino de cine y series, pero con un catálogo más pequeño y un precio también más económico. Al igual que Qubit, permite pagar una sucripción mensual, pero también ofrece la opción de alquilar algunos títulos pagando por separado.

URL: www.vesvi.com/

Costo mensual: $ar 39,90

App para celulares/tablets: no

12 – Dramafever

Así como no todo es Netflix en el mundo del video on line, tampoco es occidente el único productor de buenos contenidos audiovisuales. Y Dramafever es la prueba: decenas de miles de horas de cine y televisión coreanos para ver on line, con subtítulos en español ¡y gratis! Y por si fuera poco, también algo de K-Pop y unas cuantas horas de TV de China, Japón y Taiwán. El sitio comenzó a sumar hace poco programación latinoamericana (están Muñeca Brava, Montecristo, La reina del Sur), pero esos programas no están disponibles para ver desde Argentina.

URL: www.dramafever.com/

Costo mensual: gratis (ofrece suscripciones de us$ 2,99 por mes para ver los contenidos sin publicidad y en HD)

App para celulares/tablets: si

13 – Viki

A la hora de mostar la gigantesca producción oriental de cine y teleisión Dramafever no está solo. Lo acompaña Viki, otro portal de Video On Demand en el que se puede econtrar programación de de Corea, China, Taiwán, Indonesia, Malasia, India y Japón. Viki también es gratis y su principal diferencia es su super activa comunidad de usuarios. Por ejemplo, todos las traducciones y subtítulos son realizados por usuarios voluntarios, que también participan de los miles y miles de foros de debate sobre los programas, los artistas y otros temas relacionados. El sitio cuenta también con una sección de contenido latinoamericano, en este caso telenovelas venezolanas y algunos programas de cocursos y realities, producidos por Cisneros Media (Venevisión).

URL: www.viki.com/

Costo mensual: gratis (ofrece suscripciones de us$ 4,99 por mes para ver los contenidos sin publicidad)

App para celulares/tablets: si

Y además:

– Napflix

Una plataforma de vídeo gratuita que parodia a Netflix en el logo y el diseño y que reúne contenidos ideales para dormir la siesta (nap es siesta en inglés). Creado por dos españoles, Napflix es en realidad una selección de aburridísimos videos publicados en otras plataformas gratuitas, como Youtube o Vimeo. Entre otras joyas audiovisuales del soporífero sitio se cuentan un documental sobre la vida de los pandas, un concurso de perros celebrado en Helsinki en 2014, un partido de cricket, una vieja grabación del espectáculo de ballet El Lago de los Cisnes, la retransmisión de una misa en latín, un documental sobre osos panda, 58 minutos de caída de un reloj de arena, una vela derritiéndose durante ocho horas o una larga partida de Tetris.

URL: napflix.tv/

Costo mensual: gratis

App para celulares/tablets: no