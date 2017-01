Sirven la comida en iPads en lugar de platos

La tecnología se está colando en todos los aspectos de la vida, incluso en el servicio de mesa de los restaurantes. Quince, un restaurante con una estrella Michelin de San Francisco ha cambiado recientemente sus platos de porcelana vintage por iPads de Apple en algunos de sus platos más populares.

Los restaurantes han estado usando tablets en lugar de menús clásicos desde hace años, y algunos incluso han introducido opciones para ordenar y pagar a través de aplicaciones, pero hasta no hace mucho tiempo, la vajilla parecía inmune a esta tendencia de alta tecnología. Sin embargo, cada vez más restaurantes se están volcando a los platos futuristas servidos en tablets, en un esfuerzo por atraer a los aficionados de la tecnología con apetito por la buena cocina.



El último en unirse a los exclusivos restaurantes donde el menú se sirve en tablets es Quince, un restaurante de San Francisco dirigida por Michael y Lindsey Tusk, quienes sirven un plato llamado ‘A Dog in Search of Gold’ (Un perro en busca de oro) en un iPad que reproduce un video de un perro cazando trufas. Si se preguntan acerca de la conexión temática, el plato se compone de croquetas de trufa blanca. Y en caso de que no te gusten las trufas, Quince también sirve ancas de rana sobre iPads que reproducen videos de ranas en un estanque.

“La idea era simplemente llevar al invitado en un viaje de búsqueda de trufas, y observar cómo la trufa se excava desde el suelo,” cuenta Michael Tusk. “La ciudad de San Francisco durante más de veinte años ha sido testigo del boom de la tecnología, y nuestra intención es combinar un poco de gastronomía con tecnología, y un poco de educación.”

El chef local Richie Nakano causó bastante revuelo en las redes sociales luego de publicar una foto del plato “A Dog in Search of Gold” que un amigo había ordenado. Algunas personas se quejaron del picante precio (USD 220) del plato, otros se preguntaban cuál era la función de los iPads, pero la mayoría expresó su preocupación por la higiene. “Es muy poco saludable”, comentó una persona. “¿Acaso no saben la cantidad de microbios que hay en las pantallas táctiles?”.

Las cosas se les fueron un poco de las manos sobre esto último, por lo que Tusk usó Facebook para aclarar. “El iPad y la caja de madera de nogal en que descansa combinan un poco de gastronomía, tecnología, educación y fantasía”, escribió. “En cuanto a la construcción y el diseño de la caja, le encargamos al carpintero local y amigo Lucas Bartels una carcasa para el iPad, un simple marco con una cubierta de plexiglás que protege la pantalla. La comida no se apoya directamente en la parte superior del iPad. La funda extraíble es lavada y desinfectada luego de cada uso, así como todos los demás artículos de la placa”.

Curiosamente, Quince figura como el primer restaurante de Estados Unidos en usar tablets como platos, pero sin duda no es el primero en el mundo. El Daily Mail informa que varios restaurantes en el Reino Unido han estado usando tablets durante los últimos dos años, y el restaurante Arzak, en San Sebastián, España, es famoso por sus originales platos de vidrio con iPads dentro.