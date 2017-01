Antes de que sea tarde: las series y películas que abandonan Netflix en febrero

Todos los meses, Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, tanto producciones propias, como realizaciones de todo el mundo, desde los grandes estudios de Hollywood, hasta cine independiente o de productoras locales.

Pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films. Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles serán los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes.

Por eso, para evitar quedarse con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de febrero. Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

Entre lo más destacado que abandona la plataforma este mes están las dos primeras películas de Torrente, Los 4 fantásticos, El sueño de Casandra, Embriagado de amor y Buenos días Viet Nam. Entre las series y novelas que dejarán de estar en Netflx en febrero se destacan Pablo Escobar, el patrón del mal, la versión original danesa de The Killing (Forbrydelsen) y una gran cantidad de programas infantiles y juveniles, como Bob Esponja, Big Time Rush, Sam y Cat, Drake y Josh, Dora la exploradora, Go Diego Go!, Los padrinos mágicos, iCarly, PAW Patrol, Victorious y Buena suerte Charlie, entre otros.

A continuación, la lista completa, ordendas por fecha de salida (en negrita se marcan las series para distinguirlas de las películas).

1° de febrero

Spy Kids 2

Torrente, el brazo tonto de la ley

Torrente 2: misión Marbella

The Director

Fantastic Four

A Big Love Story

Barney: Let’s Go on Vacaction

Equilibrium

Rodencia y el diente de la princesa

F4 Vortex

Finding Neverland

SWAT: Firefight

Showgirls

Supermensch

Preacher’s Kid

The Kill Hole

There Will Be Blood

Adventureland

Bob The Builder: Bob Saves The Day

Dark Power

Four Lions

Cassandra’s Dream

Dead End

What We Did on Our Holiday

Emperor

Miss March

Punch-Drunk Love

Adam

Ánima Buenos Aires

Delgo

Tenured

Finding Home

Miss XV

Pablo Escobar, el patrón del mal

El Cartel 2

Las muñecas de la mafia

La selección

3 de febrero

Mulan 2

Gone In 60 Seconds

Six Days, Seven Nights

Dragonfly

End Of Days

Reign Of Fire

Good Morning Vietnam

Hello Sister, Good Bye Life

Stick It

The Makeover

Open Range

Starship Troopers

The Way

Crazy Beautiful

5 de febrero

Can We Get Married?

6 de febrero

Olympus Has Fallen

7 de febrero

Avatar

SpongeBob SqarePants

Big Time Rush

Familia del Barrio

Catfish The TV Show

Comedy Central presenta: Stand Up sin fronteras

Sam and Cat

Fanboy and Chum Chum

Drake and Josh

Dora the Explorer

Go Diego Go!

Los padrinos mágicos

iCarly

The Legend Of Korra

PAW Patrol

Peter Rabbit

Robot and Monster

TUFF Puppy

Victorious

10 de febrero

El barco

League of Super Evil

15 de febrero

Good Luck Charlie

Heroes: legend of the Battle Disks

NFL Rush Zone

The Killing (original)

Camelia la texana

El internado