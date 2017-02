Sin excusas: ejercicios aptos para la oficina

Es sabido que estar ocho horas sentado no le hace bien a nadie, pero ahora lo confirmaron los expertos: no importa cuántas horas vayas al gimnasio o cuánto deporte hagas, no levantarse de la silla es dañino.

Hay personas que recurren a la solución extrema de trabajar paradas en un escritorio especial. Si no te atrevés o disfrutás de tu silla, no te preocupes. Hay ejercicios que se pueden hacer en la oficina disimuladamente y que balancean los efectos negativos de la vida sedentaria de oficina.

Aún así, no es mala idea aprovechar la hora del almuerzo para ir a dar una caminata rápida. Y desde ya te avisamos que no, ¡mirar vidrieras no cuenta!

Aquí, tips y ejercicios para ser un poco menos sedentario en el trabajo, quemar unas cuantas calorías y fortalacerte: