Patagonia reutilizará ropa vieja para reducir el daño ambiental

Si tenés una vieja campera o suéter Patagonia en el armario que ya no uses, Patagonia quiere recuperarlos.

En un nuevo programa de devolución que se lanzará en abril, la compañía comenzará a ofrecer crédito en la tienda a cambio de ropa usada (pero aún utilizable). En su taller de reparación en Reno, Nevada, la ropa usada se lava con una nueva tecnología sin agua, que ayuda a restaurar el tejido, y luego se hacen las reparaciones necesarias. Las prendas restauradas se venderán en el sitio web de Patagonia.

La empresa de indumentaria ha ofrecido durante mucho tiempo reparaciones (si compraste una camisa en 1983, en 2017 van a repararla por un módico precio). La promoción de la reutilización entre los clientes era el paso lógico siguiente, y va muy en línea con el objetivo de la empresa para limitar el daño ambiental.

“Si podemos hacer productos muy duraderos, y podemos trabajar con nuestros clientes para mantenerlos en servicio y en buen estado, entonces estamos proporcionando una solución a la crisis del medio ambiente”, dice Rick Ridgeway, vicepresidente de asuntos ambientales de Patagonia. “Porque entonces la huella global de los productos que fabricamos, y que nuestros clientes nos compran, es tan baja como podemos. Eso es intrínseco a nuestra motivación para hacer esto.”

Es posible que la compañía pueda vender menos ropa nueva si las versiones reformadas se ofrecen a solo un clic de distancia. Pero Patagonia no está preocupada por la pérdida de ganancias. En 2011, cuando se publicó el famoso anuncio del Black Friday que decía “No compre esta chaqueta” (junto con los detalles sobre el impacto ambiental de una chaqueta en particular, y un ensayo sobre los retos del consumo), no modificó las ventas.

“Tenemos un modelo que está atrayendo a suficientes personas, una cantidad cada vez mayor de personas que desean alinearse con nuestra propuesta de valor”, dice Ridgeway. “Esto es un negocio para nosotros. Realmente funciona bien.”

Mantener la ropa en uso ya tiene un mayor beneficio para el medio ambiente, y amplifica las decisiones de sostenibilidad en la industria manufacturera. Cada pieza de ropa que Patagonia hace está diseñada para minimizar el impacto ambiental cuando se fabrica. No solo fue el primer minorista al aire libre en convertir las botellas de plástico recicladas en paño grueso y suave (en 1993); sino que también utiliza nylon reciclado y lana y polímero a base de plantas en sus trajes de buzo en lugar de neopreno. Ampliar el uso de esa ropa hace que la huella global sea aún más baja.

La empresa calcula que si la ropa permanece en uso durante nueve meses adicionales, se puede reducir el carbono, el agua, y la huella de residuos entre un 20% y 30%.

