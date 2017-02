El Wall Street Journal cierra su versión online en español

El periódico económico The Wall Street Journal anunció que su edición online para Latinoamérica dejará de estar disponible a partir del 17 de febrero, y que sus artículos ya no se traducirán al español.

En el comunicado agregaron que la versión online en español “se re direccionará a WSJ.com en inglés, al cual podrán suscribirse para acceder a todas las noticias que los lectores necesiten”.

The Wall Street Journal aclaró que continuará publicando “noticias, comentarios y análisis de alta calidad sobre América Latina y el resto del mundo en inglés en WSJ.com, a través de la edición para Estados Unidos”.

La versión online en inglés de The Wall Street Journal es citada frecuentemente como un modelo exitoso de negocios: es uno de los sitios que hizo de las suscripciones su principal fuente de financiamiento, con casi un millón de abonados.

Pero la versión en español, gratuita, no funcionó como se esperaba. Su cierre se da mientras otro de los grandes diarios norteamericanos, The New York Times, apuesta al público de habla hispana con un micrositio en español.