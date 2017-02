Se enredó en la cuerda de una campana, y quedó colgando a 25 metros

Un campanero lesionado describió el momento en que un extraño accidente lo hizo volar por los aires, dejándolo con un hueso fracturado en su espalda.

Ian Bowman, campanero, de 51 años, quedó colgando alrededor de 80 pies del suelo de la catedral de Worcester, luego de haberse caído en cuestión de segundos, cuando su pie quedó atrapado por la cuerda de la campana.

Bowman, que todavía es capaz de caminar a pesar de la fractura, se encontraba entre un grupo de campaneros que visitaban la catedral en la noche del sábado.

Las imágenes del rescate, que fueron publicadas en Twitter por los bomberos, muestran a Bowman (que fue colocado en una camilla espinal) siendo traído a tierra dentro de la catedral, antes de ser trasladado al Hospital Royal Worcestershire.

Hablando desde su casa en Devon, el hombre, quien trabaja como mecánico, dijo: “Estábamos tocando la campana tenor, que necesita dos personas, y la cuerda se enredó en mi talón. Me levantó en el aire y volé con una gran explosión”.

El experimentado campanero dijo de su lesión: “Es muy dolorosa, pero es sólo una de esas cosas. Fue sólo un accidente, estas cosas pasan a veces en la vida. Éramos 20 haciendo sonar las campanas. La cuerda se enredó alrededor de mi tobillo y me tomó del pie al revés en cuestión de segundos. Me dejó dado vuelta, eso es lo que me hizo daño”.