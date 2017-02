Antes de que sea tarde: las series y películas que abandonan Netflix en Marzo

Todos los meses, Netflix incorpora a su catálogo nuevas series y películas, tanto producciones propias, como realizaciones de todo el mundo, desde los grandes estudios de Hollywood, hasta cine independiente o de productoras locales.

Pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, casi siempre porque caducan los contratos en los que los realizadores le ceden a Netflix la posibilidad de usar sus programas o sus films. Estas bajas suelen pasar desapercibidas para la mayor parte de los usuarios porque el servicio de video online no anuncia cuáles son los contenidos que desaparecen de su catálogo cada mes.

Por eso, para evitar quedarse con una serie por la mitad, o para los que están guardando una película para ver más adelante, en algún feriado o en las vacaciones, les anticipamos cuáles serán los contenidos que saldrán del catálogo de Netflix durante el mes de marzo. Esto no quiere decir que en el futuro algunos de ellos no puedan volver a incorporarse, pero al menos por unos meses no estarán disponibles para los usuarios de Latinoamérica.

Entre lo más destacado que abandona la plataforma este mes están Kill Bill Vol 1, Scary Movie 3, Loco por Mary y El Gran Lebowski. Entre las series y novelas que dejarán de estar en Netflix en marzo se destacan Hot in Cleveland, Resurrection y Los Borgias. También dejan la plataforma una gran cantidad de programas infantiles y juveniles, como Sam y Cat, Dora la exploradora, iCarly, Victorious y Minimalitos, entre otros.

A continuación, la lista completa, ordenada por fecha de salida:

25 de febrero

Crash

El Internado

The Woman in Black

House at the end of the street

Special Forces

Insidious

Looper

The Possesion

The Green Inferno

28 de febrero

The Pool Boys

My Mother’s Future Husband

Curse of Chucky

A Little Chaos

The Wannabe

01 de marzo

Kill Bill Vol 1

360

Scary Movie 3

Toy Story 3

Seven Years in Tibet

Easy A

Teen Beach Movie

Beauty Shop

Big Words

Chile Picante

Kickin’ it (serie)

The Fantastic World of Juan Orol

El sabor de la Venganza

El Gran Triunfo

Mr. Magorium’s Wonder Emporium

Lay The Favorite

The Gate

Jeepers Creepers

Kickboxer

Never Been Kissed

Resurrection (serie)

Valmont

Shall we Dance?

There’s Something About Mary

The Hole

Spy Kids: All the Time in The World

Hot in Cleveland (serie)

March of the Penguins

The Last Emperor

Is Anybody There?

Becoming Jane

Jayne Mansfield’s Car

Mirror Mirror

Naked Lunch

Bugstead (serie)

The Sheltering Sky

Philadelphia

8MM

Imagining Argentina

The Big Lebowski

The King’s Speech

Rogue

Speed

Zoolander

07 de marzo

Dora The Explorer

Sponge Bob SquarePants (serie)

Sam And Cat (serie)

iCarly (serie)

The Legend of Korra

Peter Rabbit (serie)

Victorious (serie)

10 de marzo

George of the Jungle (serie)

Love Again (serie)

Minimalitos (serie)