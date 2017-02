¿Acabás de comer? Evitá estas siete peligrosas actividades

Todos tenemos hábitos que llevamos a cabo justo después de cada comida, pero resulta que algunos de ellos son muy peligrosos para nuestra salud. Estos son los siete hábitos más peligrosos que debes evitar hacer inmediatamente después de comer:

1. Fumar

Una reciente investigación demuestra que fumar un cigarrillo después de las comidas es comparable a fumar diez cigarrillos, así que las posibilidades de cáncer se incrementarán notablemente.

2. Comer frutas

Cuando comés frutas con las comidas éstas se quedan atascadas en el estómago junto con los contenidos de la comida principal y no pueden llegar a los intestinos antes de que se estropeen. Para aprovechar los nutrientes de las frutas y todos sus beneficios, se recomienda comerlas una hora antes o una hora después de las comidas y preferiblemente en las mañanas con el estómago vacío. Es por la mañana que el cuerpo puede utilizar mejor los nutrientes de la fruta y obtener suficiente energía para comenzar el día.

3.Tomar té

La razón de esto es la alta acidez de las hojas del té. Esto causará que el contenido de proteínas en los alimentos que consumimos sea endurecido y por lo tanto difícil de digerir. Es preferible beber té una hora después de las comidas.

4. Aflojarte el cinturón

Algunas personas tienen la costumbre de aflojarse el cinturón después de una buena comida. Sin embargo, aflojar la correa está mal, pero no es debido a que hará que los intestinos se retuercen o bloqueen, sino porque significa que has sobre comido a un nivel que no te sentís cómodo. También, al aflojar el cinturón sentirás que podés seguir comiendo un poco más y por lo tanto el exceso sería aún mayor. Así que: ¡comé sólo hasta que tu cinturón no te moleste!

5. Bañarte

El baño después de la comida hará que aumente el flujo sanguíneo en las manos, las piernas y el cuerpo, lo que alejará la cantidad de sangre alrededor del estómago, necesaria para la digestión, y debilitará el proceso del sistema digestivo.

6. Caminar o hacer ejercicio

Caminar directamente después de las comidas es una mala idea que puede dar lugar a reflujo ácido y a la indigestión. Sin embargo, caminar una media hora después de las comidas será bueno para vos. Lo ideal es caminar durante unos 10 minutos y sólo hasta 20 o 30 minutos después de la última ingesta de alimentos, para prevenir el reflujo ácido y las molestias estomacales.

7. Dormir

La razón principal para que éste sea un pésimo hábito es que la comida no será digerida correctamente si tomas una siesta justo después de ingerir alimentos. Una de las peores consecuencias es que dará lugar a infecciones gástricas e intestinales.

