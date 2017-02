Los 100 Wikileaks más destructivos

WikiLeaks es una de las cosas más importantes que han sucedido en internet. No importa si apoyás la idea o no, o si creés o no en WikiLeaks, nadie puede negar que ha planteado muchas preguntas incómodas con respecto a la ética, la política, los prejuicios y la privacidad.

Pero, ¿es creíble WikiLeaks? Tal vez si, tal vez no. Si no es así, uno tendría que preguntarse por qué los gobiernos quieren silenciarlo y bloquear el acceso al sitio.

Por el bien del argumento, vamos a suponer que sí es creíble. El problema real con los grandes volúmenes de datos como WikiLeaks, es que hay que filtrar decenas de miles de correspondencias mundanas con el fin de encontrar los bits jugosos. Por cada correo electrónico condenatorio, existen miles de otros de travesuras de oficina regulares.

Ahí es donde el sitio de seguimiento de WikiLeaks entra en acción.

Most Damaging WikiLeaks pretende listar el Top 100 de los leaks más concluyentes y jugosos liberados hasta el momento. Cada vez que hay un nuevo lote de fugas, el sitio se actualiza para reflejar el nuevo material. Y lo que es más impresionante, es que todo el sitio es mantenido por una sola persona.

La mayor parte de los contenidos se centran en los detalles que rodean la reciente campaña de Hillary Clinton, y las operaciones de la DNC (Democratic National Committee) durante dicha campaña. Si te parece que WikiLeaks es creíble, éste es el lugar donde encontrarás las fugas más concluyentes.

Vía