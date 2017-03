Crean medias “inteligentes” que pueden comunicarse con tu teléfono

Blacksocks cree que la humanidad está hecha para cosas más grandes que las medias estándar, por lo que con el fin de ahorrar a sus clientes un tiempo valioso, se les ocurrió ayudarlos a averiguar qué calcetines van juntos.

Sin embargo puede ser que hayan exagerado un poco, ya que el sistema consiste en la identificación por radiofrecuencia (RFID) de los chips en los calcetines, un dispositivo portátil que decodifica la información sobre estos chips, así como una aplicación dedicada para el smartphone. Suena bastante complicado para una tarea tan simple como la clasificación de los calcetines, pero si sos el tipo de persona a la que le gusta mantener sus medias emparejadas, te va a encantar.

Cada par de calcetines inteligentes viene con su propio par de chips RFID cargados con diversa información, el más importante de los cuales es el ID único de la pareja. Dado que los chips RFID no pueden comunicarse con el iPhone directamente, Blacksocks también desarrolló un lector inalámbrico conocido como el “Clasificador de calcetines”. Todo lo que tenés que hacer es emparejar este dispositivo con tu teléfono, instalar la aplicación Blacksocks, y cada vez que pongas el Clasificador de calcetines cerca de un calcetín inteligente, leerá sus datos individuales y te los enviará a tu teléfono. De esta manera, podrás emparejar con precisión tus calcetines por sus números de ID. ¿No es genial?

Pero momento, hay más. Los chips RFID contienen más información, como qué calcetín es para el pie izquierdo, y cual para el derecho, la fecha en que fueron comprados, y la fecha en que salieron de la línea de producción. Como asegura Blacksocks, esto le da al calcetín un poco de historia, para que sepas cómo ha sido su vida. Además, cada vez que vinculás dos calcetines, la aplicación lo registra como un ciclo de lavado, así, ya que la mayoría de las personas emparejan sus medias después de lavarlas. ¿Cuán impresionante es eso?

Y en caso de que lo anterior no sea suficiente para convencerte de que es un gran invento, el sistema conectado Blacksocks también resuelve el problema de los calcetines de sobra. A veces, las medias se pierden o se dañan, pero si uno se queda con dos calcetines a partir de dos pares diferentes, la aplicación incluso te permite unirlos en un nuevo par.

¿Pueden creer que esta tecnología ha existido desde 2012? ¿Cómo es que no oímos más de ella hasta ahora? Bueno, eso podría tener que ver con el hecho de que el público no estaba tan impresionado con la idea, para empezar. Examinando la sección de comentarios de un video de YouTube que muestra los calcetines más inteligentes, casi se puede sentir la negatividad. Pero lo importante es que la empresa suiza no dejó que el feedback negativo los detenga. Pusieron en marcha los calcetines más inteligentes, y todavía figuran en su sitio.

Sin embargo, USD 189 por un set de 10 pares, es un poco caro. ¿Tal vez saber que son 81% de algodón Pima peruano, 18% poliamida, 1% de fibra LYCRA® mejore el trato? No, eso suponíamos.