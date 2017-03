La incansable lucha de Wikipedia contra las noticias falsas

Hace poco más de un año Wikipedia estaba en una encrucijada, aunque aún no lo sabía. Como empresa e institución, a la enciclopedia online le estaba yendo bastante bien: el 15 de enero de 2016, la Fundación Wikimedia, compañía matriz de Wikipedia, celebró su 15º aniversario con una conferencia y una fiesta en su sede en San Francisco. Con más de 38 millones de artículos en 289 idiomas, el sitio web una vez considerado por los académicos como un lodazal de hechos no comprobados, se había convertido en el repositorio cultural del mundo. Y una financiación de USD 100 millones de “apoyo permanente” por 10 años anunciada en su aniversario, Wikipedia planea mantener ese título en el futuro cercano.

Pero los 15 años de Wikipedia coincidieron con un punto de inflexión en la honestidad de la política estadounidense. A unas 4000 kilómetros de distancia de San Francisco, los aspirantes presidenciales republicanos estaban pasando la noche afirmando falsedades y medias verdades en una etapa del debate en Charleston, Carolina del Sur. Aquí estaba el ex senador de Pensilvania, Rick Santorum, alegando que la administración de Obama había costado a Estados Unidos más de dos millones de empleos en industria, y el senador de Texas, Ted Cruz, alegando que el presidente había autorizado la llegada de refugiados sirios sin haber realizado primero una verificación “significativa” de antecedentes.

Que un candidato presidencial manipule la verdad (o diga una mentira) no es sorprendente; después de todo, la metida de pata más grande que un político puede hacer es decir la verdad. Pero a medida que la campaña avanzaba y Donald Trump comenzaba a absorber cada molécula de oxígeno político (un candidato que contó más mentiras este ciclo que cualquiera de sus oponentes políticos), el debate en Carolina del Sur marcaba cada vez más un extraño contraste con la celebración de la verdad a lo largo de la costa.

En los meses transcurridos desde el día de la elección, las empresas de tecnología y los medios de comunicación vienen librando una guerra contra las noticias falsas y las teorías conspirativas en su papel de infraestructura digital de los contenidos, desde las asociaciones de verificación de hechos hasta los medios de comunicación, pasando por Google filtrando falsedades de los motores de búsqueda algorítmicamente neutrales, hasta las extensiones de Chrome que analizan los tweets del presidente para que vos no tengas que hacerlo.

Una encuesta de octubre de Pew Research Center encontró que el 81 por ciento de los estadounidenses veia a Trump y Hillary Clinton estar en desacuerdo en ” hechos básicos” de la vida estadounidense, y como las organizaciones de noticias perpetuamente tratan de comprobar los hechos con presupuestos muy reducidos, la responsabilidad de la lucha contra las noticias falsas en un ecosistema del conocimiento cada vez más fragmentado pasó a pertenecer a Facebook. Pero los esfuerzos de la red social para combatir las malas sátiras y las conspiraciones puede ser en vano: Mientras que cada vez más estadounidenses obtienen sus noticias de Facebook, sólo el 18 por ciento dice que cree o confía en lo que está leyendo, de acuerdo con un sondeo de BuzzFeed/Ipsos.

El papel de Wikipedia en combatir la era post-verdad no se remite sólo a generar una lista negra de fuentes poco fiables (como hizo el sitio web con el Daily Mail) o a prevenir al personal del Congreso de entrometerse en las biografías de sus jefes. Wikipedia ha estado combatiendo la información errónea mediante la iteración cuidadosa y con un objetivo en las directrices estrictas de verificabilidad que los wikipedistas (editores activos en la comunidad de Wikipedia) refinan y aplican en la información de forma transparente en canales abiertos.

Con los presupuestos cada vez más laxos de las salas de redacción, y las instituciones autorizadas tradicionales cada vez tratadas con más escepticismo, la estructura de verificación siempre cambiante de Wikipedia ha revertido su credibilidad pública, al punto en que una encuesta de YouGov de 2014 encontró que los usuarios británicos confiaban más en el sitio que en los medios de comunicación locales. El “mercado de ideas”, la justificación económica de la libertad de expresión acuñada por John Stuart Mill, existe en Wikipedia, y está funcionando bastante bien para destilar una multitud de hechos en una verdad singular.

“A una gran cantidad de estudiantes se les aconsejó mirar a Wikipedia como noticias falsas antes de que existieran las noticias falsas, pero una gran cantidad de estudiantes ahora confía en Wikipedia más que nunca,” dice Jen Malkowski, profesors de estudios de cine y medios de comunicación en el Smith College. “Wikipedia no solía ser una fuente válida de información porque era colectiva, pero mis estudiantes han aprendido mucho acerca de lo que la colectividad significa en realidad en el contexto del sitio, en términos de confianza y colaboración, y la verificación de qué es real y qué no lo es.”

Pero el objetivo de la empresa no es desarrollar una solución estructural llave en mano para el problema de las noticias falsas en Internet mediante la ampliación de su infraestructura de verificación de datos interna, la idea en cambio es proyectar su exclusiva marca institucional de alfabetización mediática en cada mente joven del país.

Ahí es donde la Fundación Wiki Education, la ONG de Wikimedia fundada en 2013 y que sirve como puente entre Wikipedia y el mundo académico, entra en juego. Mientras que los estudiantes graduados han servido con frecuencia como “wikipedistas residentes” en diversas actividades culturales instituciones para aumentar el flujo de documentos históricos en la enciclopedia online, Edu Wiki invita a profesores de la universidad a que sus estudiantes creen artículos de Wikipedia sobre los cursos relacionados, en lugar de un trabajo de investigación tradicional. Solamente en el semestre pasado, unos 6.300 estudiantes de 276 cursos en EE.UU. y Canadá representaron el 10 por ciento del contenido añadido a Wikipedia, por un total de más de 4,25 millones de palabras.

Pero el objetivo del programa no es sólo reforzar el pool colaborativo de Wikipedia, aunque el desgaste entre la base de editores voluntarios del sitio es una preocupación frecuente (a pesar de una estabilización en los últimos años). Más bien, se trata de un curso intensivo del riguroso proceso de investigación y verificación de datos del sitio y, como dice Davis, “una manera probada para mejorar la alfabetización digital, al tiempo que añade al mismo tiempo un contenido preciso a la mayor enciclopedia basada en hechos del mundo.” Y la inyección de pedagogía en medios en el aula estadounidense no podía llegar en un mejor momento: de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Stanford, de 7.800 estudiantes de escuelas secundarias hasta universitarios, incluso aquellos en las mejores universidades del país tienen problemas para distinguir las noticias falsas.

Esto no significa que Wikipedia sea la lupa perfecta y una muestra perfecta para la totalidad de Internet: Como The Economist observó en su aniversario número 15, los wikipedistas “son en su mayoría de sexo masculino y de habla inglesa, y pueden tener una visión del mundo que no representa el colectivo, [y] sigue siendo un reto continuo reclutar participantes de diferentes orígenes y países.” Incluso si los wikipedistas académicos mantienen su implicación en el sitio a largo plazo, existe el riesgo de que sus enseñanzas sobre alfabetización mediática pueden perderse en la confusión de la vida en la universidad, o peor aún, que los notoriamente hostiles veteranos de Wikipedia puedan simplemente despreciar a los extraños. Y siempre existe la preocupación de que los consumidores, envueltos en el reconfortante lodo de Facebook y Twitter, no descubran la verdad ubicada en la parte superior de Google

Sin embargo, para una generación de estadounidenses con poca confianza de las instituciones públicas tradicionales, que se ahoga bajo el flujo diario de información constante, y no está seguro de lo que depara el futuro, una lección sobre pedagogía relativamente probada podría servir como mejor vacuna contra las mentiras, que cualquier pellizco algorítmico a Facebook NewsFeed. Sí, el noble ejército de voluntarios de Wikipedia seguirá manteniendo los artículos de la enciclopedia tan cerca de la realidad objetiva como sea posible, pero eso es sólo un frente en la guerra contra la desinformación, para ganar la guerra, dependemos de los crisoles de la educación estadounidense para imbuir a los votantes con las habilidades de alfabetización en medios de comunicación que necesiten para navegar por el mundo post-verdad.

“Para mis estudiantes de Smith, ahora están viendo un nuevo juego político en su capacidad de vetar información,” dice Malkowski. “Para ellos es más importante que nunca.”

