FORPHEUS, el primer robot del mundo que enseña a jugar ping pong

Un robot desarrollado por la empresa japonesa Omron fue recientemente certificado por Guinness World Records como el primer robot tutor de tenis de mesa del mundo. FORPHEUS (Future Omron Robotics Technology for Exploring Possibility of Harmonized Automation with Sinic Theoretics) utiliza el aprendizaje automático para evaluar las habilidades de un jugador humano, para ajustar su juego en consecuencia, y proporciona consejos para ayudar a los oponentes a mejorar su técnica.

Originalmente diseñado para mostrar la tecnología de sensores de Omron, el robot jugador de tenis de mesa se ha convertido en un profesor particular certificado por Guinness gracias a la máquina de aprendizaje. Analiza los datos como el movimiento del jugador, la velocidad de la pelota y la trayectoria para determinar el nivel de habilidad de su oponente con alrededor del 90% de precisión. FORPHEUS utiliza esta información para ajustar su estilo de juego: lento y fácil para los principiantes, más rápido y más imprevisible para los jugadores avanzados.

FORPHEUS está equipado con dos sensores de visión que identifican el movimiento de la pelota, y un sensor de movimiento que controla el movimiento del oponente. Un controlador analiza la velocidad de la pelota, lo que permite predecir hacia dónde se dirige, y reaccionar en consecuencia. El componente de Inteligencia Artificial (IA) también puede determinar el punto donde el golpe de FORPHEUS aterrizará con una precisión de 5 centímetros, y esto es proyectada en una pantalla para que los humanos “estudiantes” pueden preparar y mejorar su juego.

La red especial de la mesa de ping pong de FORPHEUS también actúa como pantalla digital, donde los jugadores humanos pueden ver mensajes de aliento dirigidas a motivarlos, como “¡Buen trabajo!” O “¡Seguí intentándolo!”, Pero también valiosos tips dirigidos a ayudar a intensificar su juego.

“Hasta el momento son los humanos los que enseñan al robot cómo comportarse o enseñar”, dijo desarrollador de FORPHEUS, Taku Oya. “Pero en los próximos 20 años puede ser posible que un robot le enseñe a un robot o un robot desarrolle un robot.” Eso puede sonar de ciencia ficción, pero la idea está en línea con lo que la mayoría de los expertos creen que va a pasar, en cuanto la inteligencia artificial se vuelva más avanzada.