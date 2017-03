Cómo descargar todos los videos de una lista de YouTube

Cuando estás de viaje y no querés gastar datos de más, o tenés una playlist de videos de algún hobby o un idioma extranjero, tiene sentido descargar los archivos en tu escritorio, y luego pasarlos a tu dispositivo móvil.

A continuación te presentamos cinco aplicaciones y herramientas que permiten descargar una lista completa de YouTube en sólo unos pocos clics.

1- 4K Video Downloader

Disponible en: Windows, Mac, Linux

Muchas aplicaciones de descarga de video están saturadas de adware, spyware y barras de herramientas invasivas. 4K Video Downloader es una de las pocas excepciones.

Y hace mucho más que simplemente descargar las listas de reproducción. Podés descargar canales enteros con un solo clic, solicitar a la aplicación que descargue automáticamente nuevos videos de los canales individuales tan pronto estén disponibles, e incluso descargar los nuevos videos 3D y 360 grados de YouTube.

Una de sus características notables es la capacidad de descargar cualquier subtítulo asociado. Puede integrarlos en el propio archivo de video, o guardarlos como un archivo SRT independiente. Los videos se pueden guardar como MP4, MKV, M4A, MP3, FLV o 3G.

Si descargás una lista, la aplicación generará automáticamente un archivo de playlist M3U para que puedas reproducir fácilmente su contenido en secuencia en cualquier aplicación. El proceso de descarga es simple, sólo tenés que pegar el enlace de YouTube en la ventana principal, y dejar que la aplicación haga su trabajo.

La herramienta también admite la descarga de videos de otros populares sitios como Vimeo, Facebook y DailyMotion.

2 – Gihosoft TubeGet

Disponible en: Windows, Mac

Al igual que 4K Video Downloader, Gihosoft TubeGet cubre mucho más que YouTube. La aplicación admite videos de más de 10.000 sitios, incluyendo Facebook, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Break, Veoh y Blip.tv.

La aplicación puede descargar videos individuales y listas de reproducción completas. Para descargar una lista de reproducción, sólo tenés que ingresar la URL en la casilla “+PasteURL” en la esquina superior izquierda de la pantalla.

A continuación, se te pedirá que elijas el formato (MP4, WebM, 3GP, FLV, AVI o MKV) y la calidad (4K, 1440P, 1080P, 720P, 480P, 360P o 240P). Cuando esté listo, hacé clic en Descargar. La aplicación descargará hasta cinco videos a la vez.

La aplicación también incluye una herramienta de extracción de MP3, que permite guardar el audio de un video sin tener que descargar el archivo completo.

3 – VLC Media Player

Disponible en: Windows, Mac, Linux

¿Sabías que puedes usar el VLC Media Player para guardar videos de YouTube? El proceso no es tan simple como en otras aplicaciones, pero si no querés instalar un nuevo software en tu máquina, es una buena opción.

Para comenzar, abrir la aplicación e ir a Media>Open Network Stream. Pegá la URL del video de YouTube que querés descargar, y pulsá Play.

Luego de que el video comience, andá a Tools> Codec y copiá el enlace en la casilla Location box.

Pegá el enlace en tu navegador y dale Enter. Una vez más, el video comenzará a reproducirse automáticamente. Hacé clic con el botón derecho en el video, y seleccioná Guardar video como.

4 – MegaVN.com

Disponible en: Todos los navegadores web

Si no tenés un reproductor VLC y no confiás en aplicaciones de terceros, podés probar con una aplicación web. Hay cientos de herramientas que te permiten descargar videos individuales, pero las que ofrecen una forma de descargar listas de reproducción completas son mucho más difíciles de encontrar.

En nuestra opinión, la mejor es MegaVN. Hacé clic en la pestaña Playlist/Channel en la esquina superior derecha de la pantalla, y pegá el vínculo de la lista que desees.

Hay un par de otras características que ayudan a hacer de esta la mejor aplicación web. En primer lugar, como el 4K Downloader, te permitirá descargar todo el catálogo de un canal en particular. En segundo, ofrece una manera de descargar videos restringidos por país, usando un proxy. La aplicación incluso proporciona una lista de proxies para elegir.

5 – KeepVid

Disponible en: Windows, Mac

Terminamos la lista con otra aplicación descargable. KeepVid está en la misma categoría que 4K Video Downloader y Gihosoft TubeGet. Descargá la aplicación en tu escritorio y pegá los vínculos de los videos o listas de reproducción que desees.

Soporta más de 28 sitios, incluyendo sitios de noticias como CBS y ABC, redes sociales como Facebook e Instagram, y servicios de música como SoundCloud y Mixcloud.

Lamentablemente, KeepVid no es gratuita. La licencia de por vida sale USD 30. Puede sonar como mucho dado que ya hemos enumerado cuatro opciones gratuitas en esta nota, pero es compatible con los servicios que otras aplicaciones no pueden, y podés estar seguro de que no va a desaparecer en el futuro.

