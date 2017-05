Venden la botella de aire más cara del mundo

En Suiza todo es bastante caro, y el aire fresco de la montaña aparentemente no es una excepción. Bueno, en su mayoría es realmente gratis, pero si querés ordenar un litro de aire de montaña suiza, recogido en un lugar secreto en los Alpes, tendrás que pagar la friolera de USD 167.

John Green, residente en Basilea, Suiza, es el cerebro detrás del “auténtico aire de montaña de Suiza”, un negocio online en ciernes que promete el envío de aire suizo fresco y de alta calidad a cualquier lugar del mundo. Green asegura que recogen el aire en un “lugar secreto” cerca de la ciudad de Zermatt, y luego lo embotellan en recipientes de vidrio, lo etiquetan y la envían a sus clientes.

Descrito como “el regalo ideal para el hombre o la mujer que lo tiene todo,” el aire de montaña embotellado también viene con un certificado de autenticidad, y las coordenadas GPS exactas del lugar donde se recogió.

Un litro de auténtico aire de la montaña suiza cuesta USD 167, pero Green se dio cuenta de que no todo el mundo puede permitirse el lujo de pagar tanto, a pesar de que estamos hablando de “el mejor aire del mundo”, por lo que también tiene una oferta en su página web, de USD 97 por un frasco de 500 ml de aire. Si el dinero no es un problema, se puede comprar un recipiente de 3 litros por USD 247. Si bien la afirmación de que este es el mejor aire en el mundo es discutible, no hay duda de que es el aire más caro del mundo.

Aparte de lograr una pequeña ganancia con el aire de montaña embotellado, Green también dona el 25% de sus ganancias a una organización benéfica llamada World Vision, que apoya un programa de aguas limpias en África. Pero incluso deducimos esta donación del precio, ¡el aire sigue siendo extremadamente caro!

Si se preguntan qué se siente al abrir una carísima botella de aire de la montaña suiza, Green describe la experiencia en su página web: “A medida que abres la botella de aire frío (se recomienda enfriar en el congelador para el efecto completo) se desliza el pestillo abierto y hay una pfsst rápido ya que se iguala la presión de montaña, y podés tomar un soplo de genuino aire de montaña de Suiza”.