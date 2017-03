Abren una tienda especializada en patos de goma

Desde eBay hasta tiendas de juguetes y casas de regalos, existen miles de lugares para comprar patos de goma, pero si estás en busca de una tienda de verdad, que sólo atiende a los amantes de los pato de goma, sólo hay un lugar a donde ir: The Duck Store.

Todo comenzó en Amsterdam hace unos años, cuando el propietario de una pequeña tienda de juguetes en Oude Leliestraat, se dio cuenta de que los visitantes (la mayoría de ellos turistas), estaban particularmente interesados ​​en los patos de goma. Los adorables juguetes de bañera parecían llamar siempre la atención de la gente, y poner una sonrisa en sus rostros.

Entonces, un día, el dueño leyó las palabras del artista holandés Florentijn Hofman (famoso por sus gigantescas instalaciones de arte de patos de goma), y se inspiró para deshacerse de los otros juguetes y centrarse exclusivamente en los patos de goma. Y así es como nació Duck Store en Ámsterdam.

“El pato de goma no conoce fronteras, no discrimina a las personas, y no tiene una connotación política. El amable pato de goma flotante tiene propiedades curativas y puede aliviar tensiones. El pato de goma es suave, amigable y adecuado para todas las edades”.

La cita anterior de Florentijn Hofman tuvo un impacto tan grande en el propietario de la tienda de Ámsterdam que ahora está presente en una pared en el interior de la tienda, como un homenaje a la potencia del pato de goma.

La transformación de una tienda de juguetes de una tienda especializada pato de goma resultó ser una gran idea. La gente que pasaba simplemente no podía ignorar las docenas de patos de colores que miran fijamente desde la ventana. Una segunda mirada revelaba entonces que todo el lugar estaba lleno de patos de goma dispuestos ordenadamente en las estanterías que van desde el suelo al techo. En este punto, simplemente no podían evitar entrar para ver de cerca, y la mayoría de ellos salía con uno o más chirriantes recuerdos.

La tienda Amsterdam Duck Store se convirtió en uno de los puntos turísticos más populares de la bella ciudad holandesa, y las fotos de los miles de patos de goma compartidas en las redes sociales hicieron que algunas personas hicieran el viaje sólo para poder visitarla.

Pero la tienda de patos de Amsterdam fue sólo el principio. En los últimos años, la tienda especializada en patos abrió sucursales en varias grandes ciudades europeas, incluyendo Venecia, Barcelona, ​​Florencia, Turín y Mallorca, llevando su pequeño país de las maravillas de patos a un mayor número de aficionados.

El propietario de la tienda trabaja con proveedores de todo el mundo, pero también crea sus propios diseños, que los aficionados sólo pueden encontrar en sus tiendas, para asegurarse de que tiene la más amplia variedad de patos imaginables.

De patos de diversas profesiones (médico, submarinista, astronauta, ninja, etc.) a los patos de goma temáticos (Pascua, Navidad, patos de goma punk rock), superhéroes (Batman, Spiderman, Superman, etc.), o patos vestidos como otros animales (vacas, ovejas, tiburones), en la tienda prácticamente puede encontrarse cualquier tipo de pato de goma que puedas imaginarte.

Dependiendo de su tamaño, los patos de goma tienen un precio de entre 8 y 15 euros. Es un poco más que lo que la mayoría de la gente paga por un chirriante juguete de bañera, pero si se tiene en cuenta la experiencia de estar rodeado de miles de adorables patos, se diría que el precio es bastante justo.