Lanzan un robot hogareño que enseña a hablar en inglés

¿Cuál es el secreto para mejorar los niveles de habla inglesa notoriamente pobres de Japón? ¿Más escuelas de conversación en inglés? ¿Instalar hablantes nativos en todas las escuelas primarias? ¿Cursos online? No, al parecer serían pequeños robots hogareños.

Al menos, eso es lo que Casio espera. Lesson Pod es un adorable compañero electrónico, y a pesar de que podría ser demasiado llamarlo “robot”, el “compañero de lecciones” a prueba de agua es ideal para conversar con él en casa, incluso en el baño, y se basa en una aplicación dedicada y varios diccionarios de Casio y recursos lingüísticos.

Puede ayudarte a practicar pronunciación, jugar juegos de vocabulario, enseñarte gramática y responder preguntas en inglés.

Es difícil imaginar que la gente pueda realmente mejorar su inglés con sólo hablar con un pequeño objeto inanimado que está programado para responder algunas preguntas. Por otra parte, el “inglés” en la página web del Lesson Pod no es ni siquiera preciso: “Do you have the time? OK, It’s Ten a.m.”

¡La próxima vez Casio debería contratar profesionales para hacer su publicidad! Su lanzamiento está programado para fines de febrero, y Casio espera producir 3.000 unidades en su primer mes. Su precio actual es de alrededor de 30.000 ¥ (USD 268), que es algo así como 2-3 veces el precio de un diccionario electrónico decente, o el costo de unas cuantas clases particulares de inglés.

Y si el Lesson Pod falla, siempre se puede confiar en los software de traducción como Google Word Lens para venir al rescate.

