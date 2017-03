¿Podemos olvidarnos para siempre del correo electrónico?

Muchos usamos el correo electrónico a diario con una relación de amor/odio, debido a los peligros de los virus, troyanos, phishing, spam, etc. En general, los usuarios promedio no son capaces de distinguir un correo electrónico válido de uno peligroso.

Otro problema es la identificación errónea de mensajes de correo electrónico como spam. Al revisar nuestra carpeta de correo basura dos o tres veces a la semana, suele suceder que el proveedor haya decidido a discreción qué es correo no deseado. Pueden ser correos entre amigos con los que hemos estado intercambiando mensajes desde hace años. Y a veces, para evitar problemas, llegamos al punto límite de avisar al destinatario para que sepan que les enviamos un correo electrónico.

El correo electrónico ya no es la solución más práctica para comunicarse, pero… ¿existe algo que pueda reemplazarlo?

Probablemente nada vaya a reemplazar al correo electrónico en un futuro próximo, y tampoco en un futuro lejano. Es prácticamente imposible utilizar las tecnologías online sin una dirección de correo electrónico, ya que se utilizan como identificadores por la mayoría de los sitios web, servicios en la nube, e incluso para los sistemas operativos como Android de Google y Microsoft de Windows. Muchas empresas, escuelas y universidades también otorgan a todos sus miembros una dirección de correo única.

La ventaja insuperable del correo electrónico es que, hoy casi todos tienen una dirección de correo electrónico, o pueden obtener una fácilmente. Hay cientos de diferentes formas de comunicarse, como Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Snapchat, Slack, etc, pero ni siquiera Facebook (con 1,86 mil millones de usuarios activos mensuales) tiene el mismo alcance. El correo electrónico tiene un estimado de 2.7 millones de usuarios con 4.6 millones de cuentas.

La segunda enorme ventaja del correo electrónico es que, a diferencia de Facebook, nadie lo posee. Cualquiera puede configurar un servicio de correo electrónico y el uso de estándares abiertos para interoperar con cualquier otro servicio de correo electrónico, sin tener que pagar una cuota. Cualquiera puede escribir un programa de cliente de correo, o la utilidad de procesamiento de correo, sin restricción alguna. No hay guardianes. La desventaja, por supuesto, es que la mayoría del correo electrónico es spam.

La tercera ventaja del correo electrónico es que puede utilizarse para distribuir cualquier tipo de archivo, aunque algunos servicios de correo electrónico pueden imponer tamaño de archivo u otros límites. Podés enviar documentos y fotos a tus amigos, los medios pueden enviarte boletines de noticias similares a las páginas web, las compañías aéreas pueden enviarte archivos PDF con los tickets de embarque, etc. La desventaja es que los criminales pueden enviar las mismas cosas con malware añadido.

La cuarta ventaja del correo electrónico es que es un sistema de almacenamiento y seguimiento. La gente no tiene que estar online al mismo tiempo para intercambiar mensajes de correo electrónico, y los correos electrónicos pueden guardarse para referencia futura. También se pueden reenviar a otras personas, o imprimirse.

Por último, si pudiera crearse un sistema estándar abierto alternativo que pudiera hacer todas las cosas que el correo electrónico puede hacer, probablemente tendría los mismos problemas. Probablemente por eso no vaya a suceder.

Filtrado de spam

Ningún sistema de filtrado de correo electrónico es perfecto, pero puede ser generoso o estricto. Un sistema generoso permitirá algunos correos electrónicos de spam limítrofes en tu bandeja de entrada, mientras que un sistema estricto pondrá algunos correos electrónicos legítimos en la carpeta de correo basura. Los filtros de spam solían ser un poco generosos, para que los usuarios no perdieran correos importantes. Gmail tomó una línea más estricta. Puso sin problemas mensajes de correo electrónico que, obviamente, debían ser legítimos (solicitudes de sitios web para la verificación de correo electrónico, vales y facturas, boletines periódicos, mensajes desde el propio Google, etc) en la bandeja de spam en lugar de dejar un par de correos electrónicos no deseados a la vista.

El intercambio de falsos positivos por los falsos negativos dio a los usuarios la impresión de que Gmail era mejor en el filtrado de correo no deseado, incluso si sus tasas de error eran comparables. Esto llevó a otros proveedores de correo electrónico a endurecer sus filtros. Esto no hizo que su filtrado mejorara. Simplemente significaba que había que buscar “falsos negativos” en lugar de eliminar “falsos positivos”.

¿El resultado? Lamentablemente tendrás que comprobar tu carpeta de correo no deseado, o sufrir las consecuencias.

Manejo de archivos adjuntos

Hay dos reglas simples para el manejo de adjuntos de correo electrónico. En primer lugar, no abrir ningún archivo adjunto que no provenga de una fuente confiable, o que no se esperaba. En segundo lugar, guardar el archivo adjunto y ejecutar una comprobación de virus antes de abrirlo.

Los servicios de correo electrónico intentan filtrar los virus, y algunos programas antivirus pueden chequear el correo electrónico en busca de malware. Ante la duda, guardar el archivo y chequearlo. En Windows, se puede hacer clic en el archivo y seleccionar “Analizar con Windows Defender…”. En caso de duda aún mayor, subir el archivo adjunto a VirusTotal, y comprobarlo con más de 50 productos antivirus.

En general, lo mejor es tratar de evitar los adjuntos de correo electrónico. Es mejor cargar un archivo en Microsoft Onedrive, Dropbox, Gdrive o un servicio similar, y luego enviar por correo electrónico el enlace. Esto es particularmente útil para las personas que se están quedando sin espacio en Gmail, y porque no tienen manera de eliminar un archivo adjunto sin borrar también el correo electrónico.

Reducir el uso del correo electrónico

Nada puede reemplazar el correo electrónico, pero podés cambiar la forma en que lo utilizás y hacerte menos dependiente de los emails.

El correo electrónico puede ser molesto cuando se utiliza como sistema de mensajería. Se puede mitigar este problema limitando las veces que lo usás. Por ejemplo, consultar la bandeja de entrada del correo personal tres veces al día: antes de empezar a trabajar, antes del almuerzo, y antes de irse a casa. Alguien que no está utilizando el correo electrónico para el trabajo no debería necesitar comprobarlo que más de una vez al día.

Cuando no necesites mantener registros de los correos, podés cambiar a sistemas de mensajería más inmediatos y casuales. Estos incluyen mensajes de texto SMS, Facebook Messenger, Whatsapp, Signal y servicios similares. Slack y Microsoft Teams son alternativas para los usuarios corporativos. El inconveniente es que no todo el mundo con el que desees ponerte en contacto estará en el sistema que quieras utilizar.

Facebook Messenger será la opción más sencilla porque tus amigos ya lo están utilizando. WhatsApp y Signal son las opciones más seguras: ambos utilizan cifrado Open Whisper de modo que un mensaje sólo puede leerse en los dispositivos finales (en cambio los correos electrónicos viajan en texto plano a través de muchos servidores diferentes).

Facebook Messenger se ha popularizado en parte porque cada vez más personas están utilizando teléfonos inteligentes para comunicarse cuando están lejos de sus computadoras. Sin embargo, los usuarios de PC también pueden enviar mensajes desde la página de Facebook, o desde un número de aplicaciones alternativas. Facebook tiene su propia aplicación web en Messenger.com y también tiene una aplicación para Windows 10.

Algunos clientes de mensajería soportan varios servicios de mensajería diferentes, incluyendo Facebook Messenger. Los ejemplos incluyen Trillian y Franz.

Si lográs reducir tu dependencia del correo electrónico, deberías lograr sentirte menos estresado.

