La majestuosa belleza de las bibliotecas públicas, en 360 grados

¿A quién no le gusta una biblioteca imponente? El fotógrafo Thomas R. Schiff demuestra en su nuevo proyecto que no hace falta salir de Estados Unidos para encontrar impresionantes interiores de bibliotecas. Su muestra de panoramas 360° The Library Exhibition resalta la majestuosidad de estos espacios.

Expandiendo la arquitectura, Schiff nos recuerda la grandeza que poseen las bibliotecas. Son espacios que estaban reservados originalmente para la élite, sólo abiertas al público gracias a Benjamin Franklin en 1790. “Me fascinó cómo la historia de los Estados Unidos se refleja en nuestros edificios municipales,” escribe Schiff en su libro, “cómo las grandes bibliotecas antiguas en la costa este, de hace dos siglos, se desarrollaron en espacios públicos contemporáneos dinámicos como la biblioteca Pública de Seattle, o la biblioteca de Salt Lake City”.

Desplegándose sobre largos períodos, la propia arquitectura se lee como un libro, que cuenta la historia de la época en la que fue construida. Viendo como los grandes espacios culturales del país, cada biblioteca “actúa como impulso para el potencial de nuestra civilización”.

Schiff ha estado fascinado por estos espacios literarios durante mucho tiempo, y acompañando su monografía, The Library Book (que saldrá a la venta el 1 de abril), el trabajo del fotógrafo se encuentra ahora en exhibición hasta el 20 de abril de 2017 en la sala Aperture Gallery en Nueva York.

A continuación, algunas de las impactantes imágenes de la muestra: