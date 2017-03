Profesor rapea para hacer sus clases más llevaderas

Kurt Minnaar, un profesor de matemáticas de 33 años de Ciudad del Cabo, utiliza ritmos de hip hop para hacer más llevaderas las clases de matemáticas para sus estudiantes.

Cantar o escuchar música durante la clase de matemáticas por lo general está mal visto, pero en el aula de Kurt Minnaar, en realidad es un requisito previo. El ex coreógrafo y artista del hip-hop está utilizando sus conocimientos musicales para hacer el proceso de aprendizaje de las matemáticas mucho más fácil, y menos aburrido para sus alumnos. Minaar dice que a la mayoría de los niños hoy en día les gusta la música, y él básicamente está tomando el plan de estudios de matemáticas tradicional, y fusionándolo con lo que les gusta, para hacerlo más fácil de aprender y recordar.

El docente sudafricano de 33 años dice que, al igual que algunos de sus estudiantes, tuvo problemas en la escuela, principalmente debido a la forma estéril y aburrida que encontró en la mayor parte de sus clases. Él era un niño hiperactivo y tenía problema para concentrarse en materias como matemáticas, pero a medida que envejecía se dio cuenta de que no era su culpa, y que el sistema de educación pública tradicional simplemente no funciona para todo el mundo. Así que decidió crear un nuevo enfoque, uno que hiciera que los niños se interesen más ​​en la escuela, ¿y qué mejor que la música rap?

“La forma tradicional de enseñanza sólo sirve para los alumnos de lectura-escritura, o para el estudiante independiente,” cuenta Kurt Minnaar. “Hay alumnos de octavo grado de mi clase que ni siquiera conocen los contenidos de cuarto grado. A través de mi rap he creado un método de enseñanza que sirve para los alumnos creativos, hiperactivos o disléxicos”.

Con la ayuda de algunos amigos, Minaar creó pistas de 60 segundos de matemáticas con nombres como “Cre-ocho”, “Trick-onometry” y “Van Guardia”, donde rapea las tablas de multiplicar con ritmos de hip hop. A continuación, hace que sus estudiantes rapeen junto a la música de su laptop. También los anima a bailar durante la clase, ya que ayuda a que los niños mejoren su estado de ánimo y aprendan más fácilmente las operaciones matemáticas.

Hasta el momento, Kurt sólo ha creado el material musical para las tablas de multiplicar, pero los resultados han sido tan positivos que ahora está trabajando en nuevos materiales de aprendizaje. “He visto algunos buenos resultados en mis clases, pero para ver un resultado aún mayor necesito crear más lecciones y materiales de aprendizaje. Tengo tantas otras ideas que quiero poner en práctica, pero va a tomar algún tiempo”, dice.

Desde que Minaar llevó la música hip-hop al aula, ha tenido menos interrupciones durante la clase, la asistencia es constante al 100%, y las calificaciones de los estudiantes han subido considerablemente. Además, ¡ahora a los niños realmente les encanta aprender matemáticas!

Kurt Minnaar quiere desafiar la forma tradicional de enseñanza, pero no está diciendo que no funciona, simplemente que no funciona para todo el mundo, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Su iniciativa sólo pretende demostrar que tenemos que mantener la mente abierta cuando se trata de la educación de los niños.