Ofrecen fondos para crear una nueva generación de activistas

Si te sentís enojado por los problemas cotidianos, aquí una nueva manera, más productiva para exorcizar los demonios: comenzar un grupo activista.

La ONG Fight for the Future, que trabaja para mantener internet libre y abierta, anunció recientemente una campaña para empezar a “A-Teams” (Grupos Activistas). Piensan ofrecer USD 15.000 para el capital inicial de un mes. Y están alistando profesionales no tradicionales, entre ellos periodistas, abogados, publicistas, terapeutas, enfermeras y diseñadores.

“Hay incubadoras que cada año financian empresas que cambian el mundo. Queremos hacer algo por el estilo para el activismo “, asegura el co-fundador Holmes Wilson.

Fight for the Future organizó algunas de las campañas más exitosas de Internet. En 2012, colaboró en la huelga por dos proyectos de ley del Congreso (la Ley House’s Stop Online Piracy Act (SOPA) y el proyecto del Senado Protect IP (propiedad intelectual) Act (PIPA)), que los activistas afirman que habrían aumentado la censura web. Luego, en 2014, su campaña Battle for the Net ayudó a persuadir a cuatro millones de personas en contacto con la Comisión Federal de Comunicaciones para expresar su apoyo a las nuevas reglas de neutralidad de la red.

Ahora Fight for the Future quiere aprovechar la sensibilidad exacerbada post-elecciones. “Creo que mucha gente se refleja profundamente en sus carreras, y piensan en hacer grandes cambios vitales”, dice Holmes. “Lo veo en mi red personal y en internet, y es claramente una respuesta a la elección”.

A juzgar por la respuesta inicial a la campaña, hay muchos activistas dispuestos por ahí. Holmes dice que ha recibido 2.200 solicitudes a la publicación de la campaña en su página desde el 16 de marzo “Realmente se ha hecho viral, y sólo lo enviamos a una pequeña parte de nuestra lista de correo”, dice.

Cómo estarán compuestos y organizados los A-Teams, es todavía un debate abierto. Pero Holmes sugiere equipos de dos o tres personas a tiempo completo. Fight for the Future actualmente tiene fondos para un máximo de pruebas de tres meses de duración. Pero espera recaudar más dinero y crear otros grupos. Si los equipos tienen éxito durante el período inicial, Holmes dice que la organización puede mantener la financiación durante 18 meses o más, mientras construyen su propia red de donantes.

Los solicitantes pueden elegir el tema sobre el que quieren hacer campaña, pero la campaña de Fight for the Future sugiere temas como el cambio climático, el muro de Trump, la reforma policial, poner fin a la guerra contra las drogas, y el populismo económico.

“Es entre 10 y 100 veces más fácil detener algo, que hacer que suceda”, dice Holmes. “Dicho esto, detener las cosas es un gran poder. Hay aspectos del mundo que están trabajando muy bien. Si hay un movimiento político que ataca algo, y podés detener ese algo, está haciendo un mundo mejor“.

