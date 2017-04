Venden ramas de árbol a 22 dólares cada una

La tienda londinense de artesanías Botanique provocó recientemente algo de controversia online luego de que revelaran que están vendiendo pequeños fragmentos de ramas de árbol desde USD 22 la unidad.

Botanique aparentemente vende estos palos decorativos desde hace un tiempo, pero llamaron la atención de los medios de comunicación hace unos días, cuando un presentador de la BBC subio una foto en su cuenta de Twitter de 600.000 seguidores. La tienda, ubicada en Stoke Newington, al este de Londres, se abastece de ramas gracias a un carpintero profesional, y los vende entre 15 y 22 dólares la unidad, dependiendo del tamaño y la forma.

Hechas de abedul o acebo, las varillas se encuentran cepilladas y pulidas en la parte posterior, y tienen agujeros para facilitar el montaje en la pared. Algunas de ellas tienen pequeñas muescas que se pueden utilizar para colgar abrigos.

Las fotos de estas ramas han recorrido las redes sociales últimamente, lo que provocó una avalancha de chistes con respecto a su precio, y las personas dispuestas a pagarlo. Al parecer, la mayoría de la gente cree que pagar más de USD 20 por algo que se puede encontrar en el suelo en el parque, es una pérdida de dinero. Alice Howard, propietaria de Botanique, no está de acuerdo. Ella afirma que las ramas tienen un precio razonable, teniendo en cuenta el trabajo que conllevan.

“Están hechas por un amigo de mi madre en Devon, que no las vende muy baratas”, dijo Howard. “Creo que le lleva unos 20 minutos hacerlas. Él tiene que buscar en la madera, ya que no todas las ramas tienen las muescas adecuadas. Luego tiene que lijarlas para darles un buen acabado, y añadir los agujeros, así que eso es lo que hace que sea un producto, por así decirlo, y no sólo una rama“.

Rather happy with my new clothes tree from @inwiththeoldco #lifesabirch 🌳🌳🌳 A post shared by Fleur Britten (@fleurbritten) on Jul 22, 2015 at 11:27am PDT

“Se ven bastante bien en una pared si te gustan ese tipo de cosas, tengo varias en casa”, añadió la joven de 29 años. “Tuvimos una exhibición de algunas en nuestra otra tienda en Exmouth Market por un tiempo, y vendimos un montón.”

El carpintero Sean Hellman, que suministra las ramas a Botanique, dijo que “le molesta” que la gente asuma que está haciendo un montón de dinero con esto. “No abastezco a muchas tiendas o galerías porque estoy muy lejos de hacer un beneficio con ellas. Vendo principalmente en puestos en ferias de artesanía en todo el país, alrededor de 10 o 12 por año “, dijo. “Simplemente no me lleno de dinero con ellas.”

John Hawkes, un cliente de Botanique, sigue sin estar convencido. “Es bastante elevado para una rama, estoy seguro de que podría encontrar una en mi jardín, perforarla y ahorrarme los 22 dólares” dijo. “Tal vez debería empezar a venderlos yo mismo.”