Google añade datos verificados a los resultados de búsqueda y noticias

Al igual que Facebook, Google está convocando a las organizaciones de comprobación de los hechos para ayudar a erradicar las noticias falsas. Pero está empezando de una manera bastante modesta.

A partir de hoy, Google presentará una información más completa de los sitios de verificación de datos como PolitiFact y Snopes, cuando aparezcan en los resultados de búsqueda y de noticias en todo el mundo. Estos sitios serán capaces de mostrar en Google una información más rica, incluyendo notificaciones si juzgan que una declaración es verdadera, falsa, o en algún punto intermedio.

Lo que esta actualización no hará es mejorar el rango de búsqueda para los sitios de verificación de datos, o llevar su información a la parte superior de la página en la sección “fragmentos destacados” de Google. Así, mientras que este cambio ayudará a los sitios de comprobación de datos a sobresalir y tener una mejor oportunidad de llegar a la gente, no hace nada para combatir en forma directa el uso de la plataforma de Google para difundir historias falsas u ofensivas.

Esto cada vez más está siendo visto como un problema en Google. Mientras que Facebook ha recibido la mayor atención por permitir la difusión de noticias falsas, la gente ha señalado a Google con más y más historias incorrectas o inapropiadas, como la negación del Holocausto y los mensajes racistas. The Outline recogió más de una docena de ejemplos en un artículo que examina el problema.

Google está tomando algunas medidas para resolver el problema a través de su equipo de moderación. Pero mientras que los cambios hoy en día deben ayudar a empujar a la gente hacia una información más precisa, no se necesitan grandes pasos para corregir el problema, como, por ejemplo, destacar los resultados de los verificadores cuando aparecen en la búsqueda. Eso podría deberse en parte a que Google nota que algunas búsquedas que aparecen varios resultados de verificadores, llegan a conclusiones diferentes.

A diferencia de Facebook, Google no sólo se está aliando a un pequeño grupo preseleccionado de verificadores. Dejará que cualquier organización ofrezca resultados más ricos, mientras que añadan algo de código adicional para su página web. Sin embargo, Google no necesariamente mostrará la información de todos los sitios que dicen ser verificadores. “Sólo se incluirán los medios determinados mediante algoritmos como fuentes autorizadas de información”, afirma la empresa en un blog. No aclaran cómo se hará exactamente esa determinación.

Las firmas de verificación de datos hicieron su entrada en Google News el año pasado en EE.UU. y Reino Unido, pero este anuncio las expande de forma global, y también inserta resultados más ricos en la búsqueda.

