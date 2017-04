Cómo leer un mensaje sin que el destinatario sepa que lo viste

Las confirmaciones de lectura pueden ser extremadamente útiles, pero también la pesadilla de muchas personas.

Digamos que alguien te envía un mensaje, y no querés responderlo de inmediato, pero te preocupa que vayan a ver tu estado de disponibilidad si chateás con otra persona. ¿Es de mala educación aparecer “online” y, sin embargo, no responder a un mensaje?

En algunas aplicaciones, pueden desactivarse las confirmaciones de lectura y/o el estado del “visto por última vez”, pero en ese caso, tampoco podrás ver los de otras personas.

Este post intenta explorar la respuesta a la pregunta: “¿Cuándo sabe alguien si en realidad viste su mensaje?” Aparte de esquivar las confirmaciones de lectura como un ninja, también te dirá cómo ocultar las tuyas. Empecemos.

WhatsApp

Probablemente, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, WhatsApp tiene tres niveles de informes de entrega de mensajes. Un solo tilde junto al mensaje significa que fue enviado con éxito, una doble confirmación significa que fue entregado al teléfono del destinatario, y un doble tilde azul significa que la persona ha leído tu mensaje. De manera predeterminada, cuando se inicia una conversación, también se verá la última vez que la persona usó la aplicación.

Si querés desactivar estas confirmaciones de lectura, las instrucciones son diferentes dependiendo de tu sistema operativo. En Android, podés hacer clic en el menú de tres puntos, y luego ir a Configuración> Cuenta> Privacidad. En iOS, seguí las mismas instrucciones, pero el botón de la configuración se encuentra en la esquina inferior derecha.

En Privacidad, verás la opción de cambiar quién puede ver tu estado de “visto por última vez”. Puede ser todos, sólo tus contactos, o nadie. A continuación hay también un interruptor de “confirmaciones de lectura”. Podés activar ambos, pero entonces, como consecuencia, no podrás ver el “visto por última vez” o confirmaciones de lectura de otras personas.

Ahora, vamos a responder algunas preguntas. Hemos enviado mensajes de WhatsApp desde un iPhone 6 con IOS 10, un S6 Galaxy con Android 6.0, y un OnePlus 3T con Android 7.1.1. Todos los teléfonos tenían el “visto por última vez” y las confirmaciones de lectura encendidas. Después de enviar un par de mensajes, vimos las tildes individuales del costado convertirse en tildes dobles al instante, siempre y cuando el teléfono receptor esté conectado a internet.

Ahora, leer los mensajes del buzón de notificaciones del teléfono receptor, no desencadena la marca azul o cambia el estado de último visto en el dispositivo emisor. Al abrir la aplicación, el estado del teléfono receptor ha cambiado a “online”, pero los mensajes aún no estaban marcados en azul (como era de esperar, se volvieron azules sólo cuando se abrió esa conversación en particular).

En Android 6.0 y por debajo, deslizar hacia abajo las notificaciones de WhatsApp revela un atajo directo de “responder”. Pero responder un chat de esta manera, es lo mismo que abrir la aplicación, se mostrará “online” en el teléfono del remitente, e incluso muestra cuando se está escribiendo.

Pero desde IOS 9 y Android 7.0 Nougat, ambos sistemas operativos tienen una característica Quick Reply nativa, que trabaja con aplicaciones de terceros como WhatsApp. Se puede responder rápidamente en un iPhone presionando sobre la notificación de WhatsApp (si tenés un iPhone con 3D táctil), deslizar la notificación a la derecha y haciendo clic en “Ver”, o deslizando hacia abajo una notificación cuando aparezca en la pantalla. En Android 7.0 y superior, sólo tenés que pulsar el botón “Responder” por debajo de la notificación.

En nuestras pruebas, el uso de esta función de respuesta rápida nativa te permite responder a otras personas, sin dejar que la otra persona sepa que estás online.

Facebook Messenger

Facebook Messenger notoriamente ha colocado el interruptor para apagar el estado “activo” en un lugar donde no lo esperarías. En vez de ponerlo en Configuración, tenés que hacer clic en la pestaña “Personas” (que es el símbolo en la parte inferior derecha de la aplicación de Android) e ir a la pestaña “Activar”. Aquí podrás ver un comando para apagarlo.

Al parecer, el truco de la respuesta rápida para Whatsapp es la excepción y no la regla, ya que Facebook Messenger actualiza el último estado, que se ve cuando una respuesta rápida fue enviada por uno de nuestros dispositivos de prueba a otro.

Esperamos que esto te ayude a evitar las confirmaciones de lectura como un profesional.

