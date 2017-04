Crean palitos chinos comestibles con sabor a tatami

Junto con el exceso de embalaje, la inclinación de Japón por los palillos de madera desechables se señala comúnmente como una señal de que el país es poco amigable con el medio ambiente. Mientras que muchos palillos desechables modernos están hechos de materiales reciclados, todavía podría sostenerse el argumento de que esos mismos materiales reciclados podrían utilizarse para fines más duraderos, y no para hacer utensilios que sirven para comer sólo una sola vez.

Con esto en mente, Marushige Confectionery, una empresa localizada en Nagoya, Japón, desarrolló recientemente un novedoso producto, que a primera vista parece un par de palillos ordinario, ligeramente rústico.

Pero una mirada más cercana revela que la textura es diferente a la madera, y mientras estos palillos son lo suficientes firmes para recoger los bocados de comida, no son tan duros como para darles un mordisco.

Los novedosos palillos están hechos de un tipo de juncos utilizados para hacer las tradicionales alfombras japonesas tatami.

Los palillos comestibles se hacen utilizando igusa cultivado en Kumamoto, en la isla sureña de Kyushu. Aunque Kumamoto sigue siendo el principal productor de igusa de Japón, la demanda de la planta ha ido disminuyendo en los últimos años, por un cambio a los materiales de construcción más modernos en los hogares japoneses, así como un aumento de los tatamis importados. El proyecto del palillo comestible nació como un deseo de ayudar a preservar y promover la cultura de la producción de igusa doméstico.

Sin embargo, sólo porque algo puede ser comido por los humanos, no significa que será aceptado por la sociedad. Mientras que la cocina japonesa puede hacer uso de algunos ingredientes muy sorprendentes, el igusa no es algo que la mayoría de los japoneses consideran un alimento. Vender los palillos comestibles es aún muy difícil, y no ayuda que Marushige los promocione abiertamente como “tatami saborizado”, lo que trae a la mente un sabor amargo de hierba seca.

Sin embargo, Marushige ha encontrado dos restaurantes en Tokio dispuestos probar sus palillos comestibles, proporcionándolos a los clientes, por lo que si alguna vez querés saber qué es un tatami saborizado, aquí está tu oportunidad:

Casa Afeliz Ginza / CASAアフェリズ銀座

Dirección: Tokyo-to, Chuo-ku, Ginza 7-9-15, GINZA gCUBE Piso 8

東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE 8F

Abierto de 6 p.m.-2 a.m.

Sitio Web

Umato / うまと

Dirección: Tokyo-to, Minato-ku, Shimbashi 4-9-1, Shimbashi Plaza Building Piso 1

東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル 1F

Horario 5 p.m.-12 p.m.

Closed Sundays

Sitio Web