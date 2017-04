No pudo ir a un viaje grupal, y los amigos invitaron a un extraño con el mismo nombre

Un grupo de amigos tenía una vacante para las vacaciones, cuando un amigo se echó atrás, por lo que lo reemplazaron con un extraño con el mismo nombre que encontraron a través de Facebook.

Joe McGrath estaba preparado para la escapada a Mallorca por una fiesta de cumpleaños de 30, pero se retiró a último minuto.

Con los tickets reservados a su nombre, los diez hombres y mujeres de Bristol encontraron otro Joe McGrath online, y le enviaron una solicitud de amistad, junto con una invitación para unirse a las vacaciones.

So this happened pic.twitter.com/99MQXdZVyw — Joe McGrath (@joemcgrath95) April 5, 2017

El mensaje decía: “Hola Joe, ¿considerarías venir a una fiesta con un grupo de nueve extraños si ya tienen arreglados los vuelos y un hotel all inclusive para vos?”

El extraño de 26 años, que trabaja para una emisora ​​de radio en Manchester, no dejó pasar la oportunidad.

Se encontró con ellos por primera vez en el aeropuerto de Bristol, el sábado antes de comenzar el paseo de tres días.

Posteando una foto de él, Lucy Benchova comentó: “Aquí está el nuevo Joe McGrath de Manchester que viene de vacaciones con diez extraños! Jaja, ¡no tiene idea lo que le espera!”

Y luego de volver el miércoles, Joe dijo: “No podía no ir. ¡Nunca me va a pasar de nuevo! ¡Todos fueron tan agradables! No he dormido en cuatro días“.

“¡¡Fue lo mejor que me pasó en el año!! Me conseguí nuevos mejores amigos. ¡Fue genial!”

Ayer publicó en Facebook: “A pesar de que tenía mis dudas si la oferta era de fiar, me decidí a dar el paso, ya que mi jefe me dio los días en el trabajo”.

“Fui a Bristol el sábado por la noche y tuve tres días locos con completos extraños que creo que puedo llamar mis buenos amigos”.

“¡Que mega grupo de gente! Me encantó cada minuto con ellos”.

“Quiero pedir disculpas a mi madre que todo el tiempo pensó que conocía a estas personas.”

Una foto de la invitación del grupo a Joe tuvo más de 1.500 likes en 24 horas.

Fue retweeteda por la amiga de Joe, la actriz Brooke Vincent, de 24 años, quien escribió: “¡No lo puedo creer! ¡Sos mi nuevo ídolo Joe McGrath!”

Natalia Bradford twitteó: “¡Me encanta esta historia! Espero que se hayan divertido”.