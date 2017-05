La guía de PolitiFact sobre sitios web de noticias falsas

A primera vista, BostonTribune.com sin duda parece una fuente confiable. Lo mismo ocurre con KMT11.com, y con ABCNews.com.co. Incluso 24wpn.com tiene un halo de oficialidad.

Pero todos estos sitios web trafican con noticias falsas, ya sea creándolas, o compartiendo las de otras fuentes. Y no siempre es algo evidente para los lectores.

En diciembre pasado, PolitiFact se asoció con Facebook para erradicar las noticias inventadas compartidas por los usuarios en redes sociales. A partir del 19 de abril informaron más de 80 comprobaciones de hechos sobre historias falsas. En el camino, observaron algunas tendencias, la principal es que puede resultar muy difícil para los lectores detectar los medios de noticias falsas.

También es difícil determinar de dónde vienen estas historias de ficción, y cómo se propagan a través de Internet.

Utilizando su experiencia, los integrantes de PolitiFact fueron capaces de crear un almanaque propio de noticias falsas. El objetivo es ayudar a los lectores a distinguir la realidad de la ficción en sus feeds sociales, para lo cual compilaron una lista de todos los sitios web en los que encontraron historias deliberadamente engañosas o falsas noticias desde que empezaron a trabajar junto a Facebook: 156 en total.

Esto es de ninguna manera es una lista completa de los delincuentes. Y tampoco implica necesariamente que todos los posts de estos sitios sean falsos. Pero en la mayoría de los casos, estos sitios trabajan duro para engañar a los lectores, y eso debería ser tomado en cuenta en caso de ver un link compartido de esos sitios.

Algunos sitios web sólo quieren que hagas clic en sus páginas para generar ingresos por publicidad. Otros, al parecer, quieren reforzar sus fuertes puntos de vista políticos. Y algunos sitios web regulares aparentemente consiguen ser engañados por artículos de noticias falsas, al igual que los lectores.

PolitiFact dividió los sitios web de la lista en cuatro grandes categorías, marcada por objetivos y métodos para generar o compartir noticias falsas específicas. Echemos un vistazo más de cerca a las cuatro categorías, y veamos cómo funcionan.

Sitios de parodias o de bromas

Muchas de las noticias deliberadamente falsas o engañosas que vemos en las redes sociales comienzan en los sitios web que intentan parodiar una noticia verdadera.

Puede ser difícil de analizar cuáles podrían ser los objetivos de estos sitios de parodia. Podrían estar escribiendo historias puramente para el entretenimiento, o podrían estar trolleando a un conjunto particular de los votantes. Estos sitios pueden o no dejar en claro en los enlaces individuales que sus historias son falsas, pero casi siempre tienen un descargo de responsabilidad en algún lugar de sus páginas que indica que su contenido es exagerado o de ficción.

Por ejemplo, un artículo con fecha 3 de diciembre de 2016, de un sitio llamado Politicono.com lleva el título “Sarah Palin Calls To Boycott Mall Of America Because ‘Santa Was Always White In The Bible.’” (“Sarah Palin llama a boicotear el centro comercial Mall of America debido a que ‘Santa era siempre blanco en la Biblia'”.

Esta historia se refiere a un desarrollo fáctico: el Centro Comercial de Minnesota Mall of America contrató su primer Santa Claus negro.

Pero entonces se citó a Palin diciendo que la gente debe huir del Mall of America, sobre la base de que Santa “siempre fue blanco en la Biblia”, y “No, me niego a creer que fueron tan lejos tratando de atender a las minorías, pensé que la compañía tenía agallas, pero supongo que estaba equivocada”.

La ex gobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008 nunca dijo estas cosas.

Si se mira con suficiente atención, Politicono.com admite que inventa las cosas. El sitio se llama a sí mismo “plataforma híbrido de noticias/sátiras”, tomando noticias reales como enganche, y construyendo historias falsas sobre ellas.

Cada artículo tiene un botón “show facts” (“mostrar hechos”) para iluminar qué partes de la historia son reales y cuales se fabricaron. Sólo el primer párrafo sobre el mall contratando un afroamericano como Santa Claus es real. (Palin no estuvo muy contenta con esta parodia)

Politicono.com no está solo. Es parte de una familia entera de sitios similares bajo el paraguas de Newslo.com. Similares urls comparten informes como éste, incluyendo sitios web como Politicalo.com, Politicot.com, Religionlo.com y Politicops.com.

Todos están registrados por un administrador llamado Eli Sompo, que asegura que crea sitios para los clientes, pero no dio mucha más información que esa. Newslo.com se ha registrado en Salónica, Grecia, pero la mayoría de los sitios hermanos pertenecen a una dirección en Jerusalén.

Ser capaz de identificar a Sompo como administrador es una excepción, ya que saber quien posee y opera estos sitios puede ser exasperantemente difícil. Podemos mirar hacia arriba al titular de cualquier página web, pero si el comprador ha utilizado un servicio de proxy de algún tipo para comprar el dominio, hay muy pocos detalles sobre el verdadero propietario, o incluso desd qué país se opera el sitio.

Esto es especialmente cierto en el caso de nuestro próximo par de categorías.

Continuará…

Vía