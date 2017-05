Charla con Michael Weatherly de Bull (Canal A&E)

Michael Weatherly (NCIS) es el Dr. Jason Bull. Brillante, impulsivo y encantador, Dr. Bull es un psicólogo y maestro manipulador; combinando la psicología, la intuición humana y la tecnología para llegar a lo que subyace a fondo en los jurados, abogados, testigos y el acusado en cada uno de los casos legales que acepta.

En su empresa ‘Trial Analysis Corporation’, Bull cuenta con un notable equipo de expertos que lo ayudan en la tarea de dar forma, hasta el último detalle, a las narrativas de sus clientes sometidos a juicio. Son ellos, su ingenioso ex cuñado, Benny Colón (Freddy Rodriguez), un agudo abogado que actúa como fiscal en los simulacros de juicios de la empresa; Marissa Morgan (Geneva Carr), una experta en neurolingüística del Departamento de Seguridad Nacional; la ex detective del Departamento de Policía de Nueva York, Danny James (Jaime Lee Kirchner), una investigadora dura pero altamente confiable; la ‘hacker’ Cable McCrory (Annabelle Attanasio), una ‘millennial’ altanera, encargada de recolectar toda la información cibernética posible; y Chunk Palmer (Chris Jackson ) un estilista experto en modas y ex jugador de fútbol americano, a cargo de todo lo relacionado con el aspecto visual y estético de los clientes en el momento del juicio. De este modo, enfrentando juicios de alto riesgo, con todas las probabilidades en contra, la fórmula BULL –un notable conocedor de la naturaleza humana, con tres PhD y un equipo de primera clase– genera las estrategias ganadoras para inclinar la balanza, y hacer justicia a favor de sus clientes.

La serie está inspirada en la primera carrera del doctor, escritor best seller y presentador televisivo Dr. Phil McGraw, fundador de una de las más destacadas firmas de asesoría y preparación legal. La serie está producida por Mark Goffman, Paul Attanasio, Phil McGraw, Steven Spielberg, Justin Falvey, Darryl Frank, Jay McGraw y Rodrigo García.

Bull los jueves por A&E. 21:00 VEN, 22:00 ARG-CHI-COL-MEX, 23:15 BRA