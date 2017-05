La guía de PolitiFact sobre sitios web de noticias falsas – Segunda Parte

Sitios de noticias engañosos

Sumándose a la ola de falsas noticias online, varios sitios parecen tratar de confundir a los lectores haciéndoles creer que son puntos de difusión online de los medios de comunicación tradicionales o convencionales.

Estos sitios intentan engañar a los lectores haciéndoles creer que son periódicos o emisoras de radio o televisión. Al igual que muchos otros sitios de noticias falsas, es muy difícil ver quien los posee, gracias a los registros privados.

Algunos sitios se basan en ubicaciones globales remotas como Macedonia y Chile. Pero la mayoría de los impostores encontrados hasta el momento se han instalado de forma anónima a través de servicios de dominios como GoDaddy.com.

Uno de esos sitios, CNNews3.com, no sólo utiliza una dirección web similar a la de CNN, sino que sus gráficas también parecen deliberadamente casi iguales.

El sitio web publicó un artículo el 6 de febrero de 2017, con el título “HIV virus detected in Walmart bananas after 10 year old boy contracts the virus” (“Detectan virus HIV en bananas en Walmart luego de que un niño de 10 años contraiga el virus”) (El sitio web fue dado de baja recientemente, pero hay una versión archivada de la historia aquí.)

Cabe resaltar que el VIH no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, por lo que no es posible que el virus viva en una fruta como una banana. La noticia de CNNews3.com intenta poner en duda esta observación asegurando que los investigadores estaban desconcertados por la infección transmitida por el plátano.

Esta historia era una variación de otras historias falsas de frutas llenas de enfermedades, y ésta surgió de un usuario de Facebook publicando fotos de una enfermedad llamada mokillo. El mokillo es más conocido como la podredumbre de la punta del dedo, y puede ser un problema para los productores de plátanos. La enfermedad no hace daño a los humanos, pero sí requiere que los productores de bananas desinfecten los equipos agrícolas.

PolitiFact encontró una familia completa de sitios que crearon diferentes versiones de mensajes codificados para nombres de ciudad, al parecer para generar ingresos por publicidad. Estos sitios tienen nombres que suenan oficiales como 16WMPO.com, KY12News.com, Local31News.com y más, publicando varias versiones de noticias que afirman falsamente que un evento ha ocurrido.

Estos posts tienen sólo ligeras variaciones en los detalles, afirman que el auto de cierta celebridad se averió en un lugar determinado, que una estrella se está mudando a una determinada localidad o, por ejemplo, que la próxima película de Star Wars se está filmando cerca.

Sin embargo, la mayor parte de los sitios web de noticias falsas, terminan vendiendo sus productos de una manera mucho más insidiosa.

