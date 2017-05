Bulimia cultural en internet: más alarmas y menos gatitos (primera parte)

(Continúa de “⏩: todos somos Zero Freitas”)

Digámoslo de una vez: lograr una selección eficaz de lo mejor de internet es imposible. Medios digitales, versiones digitales de medios de papel y blogs; pero también radios online, podcasts y videítos; y además redes sociales, apps, emails y mensajería/chats. ¿Quién puede lidiar con todo?

Paso conectado muchas horas al día y después de varios años tengo algunos trucos y herramientas para filtrar contenido. Por eso cada vez proceso más material en menos tiempo, pero aún así paso cada vez más tiempo revisando cosas que valen la pena.

Habiendo aclarado que se trata de un problema sin solución, sugiero diez ideas que me sirven para no caer en la infoxicación:

1- Administrar el ocio: aprendimos a optimizar el tiempo dedicado al trabajo. Tratamos de sacarnos de encima lo antes posible los momentos de conexión con los que nos ganamos la vida para poder seguir conectados, pero mirando Twitter o nuestro canal de YouTube favorito. Pero con el ocio no somos igual de eficientes. Tras dos horas de jugar a un juego idiota que nos pasaron por Whatsapp nos preguntamos por qué perdimos tanto tiempo con eso. Pensar el ocio como un tiempo a administrar ya nos para de otra forma frente a la abrumadora nada. Después de todo: ¿acaso no queremos disfrutar lo mejor posible de lo que nos gusta y nos interesa? Dedicarle a los videos de gatitos que siguen al mouse en la pantalla de la computadora el tiempo justo para no terminar flagelándonos después. Un buen comienzo es deshabilitar todos los autoplay de video de las redes sociales. Solo haremos play en el que nos atraiga.

2- Alarmas: esto escandalizará a los romáticos del ocio. Pero programar una alarma para no dedicarle a un divertimento más tiempo del debido nos ayuda a no excedernos, pero también a seguir disfrutando de otro tipo de actividad cultural online. Podremos consentirnos un par de snoozes, como cuando nos levantamos a la mañana, pero la chicarra sirve para volvernos a la realidad y no autoengañarnos. La alarma de la PC o del teléfono sirve, pero la app gratuita Seconds crea recetas de tareas ajustadas por tiempo: Videos: 25 minutos / Juegos: 30 minutos / Instagram: 10 minutos y así. Pensada originalmente para la actividad física, se puede adaptar perfectamente a su opuesto, juntar grasa frente a la computadora.



3- Alertas: en lugar de vagar por la web buscando contenido sobre un tema específico, dejemos que venga hacia nosotros. Un modo de recibir información segmentada es setear alertas. Google, GigaAlert o Mention ofrecen este servicio gratuito que envía a nuestra casilla de email todo el contenido que responda a una palabra clave. Lo último sobre River Plate, Andrés Calamaro o el bosón de Higgs, apenas se publica.

4- Twitter: el reino de la procrastinacion. Cuando, como en mi caso, se empiezan a ver retuiteados a la tarde/noche, los mismos tuits que ya se vieron a la mañana, es hora de cerrar Tweetdeck. Pero gracias a los escuetos 140 caracteres, también puede servir como una herramienta para informarnos de mucho en poco tiempo. Los “Moments” se pensaron con esa intención, pero nunca lo consigueron. Más felices son las listas especializadas, como esta de periodistas o esta de noticias de medios en español.

5- Bookmarks de rutina: todos tenemos una decena (o veintena) de sitios que sí o sí visitamos cada día. Son tareas repetitivas, pero que todas las veces empezamos de cero. Sumando los segundos que lleva todo este trámite, en un año termina siendo mucho tiempo. Distinto es dedicarse, por una vez, a recopilarlas a todas en carpetas de Favoritos (“Medios”, “Trámites”, “Redes Sociales”). Así, abriéndolas en pestañas, podremos revisarlas a todas en apenas unos minutos.

Todavía quedan cinco tips más para la próxima…

Quinto paso de Bulímicos Culturales Anónimos: “Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos: no podemos resistirnos ante los videos virales, las famosas en Instagram y los tests online”.