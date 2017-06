El creador de Wikipedia explica WikiTribune, su nuevo proyecto

Hace pocos días Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, presentó una nueva plataforma de noticias llamada WikiTribune, cuyo objetivo es “ofrecer artículos imparciales y basados en hechos para combatir el problema de las noticias falsas”.

Según explica Wales en el video de la presentación, llevaba varios años trabajando en la idea de un medio periodístico libre y verificado, pero fue cuando Donald Trump llegó a la presidencia que decidió por hacerla realidad, y aunque optó por respetar los 100 días de trabajo del actual presidente norteamericano, ya pasó el tiempo suficiente como para darse cuenta que es de vital importancia que el periodismo de este tipo regrese a Internet.

La plataforma se lanzará con un equipo de 10 periodistas profesionales que trabajarán a la vanguardia de un proyecto que, al igual que en Wikipedia, se nutrirá de la ayuda de la comunidad de lectores y editores independientes.

En cuanto a las diferencias esenciales entre WikiTribune y la mayoría de las otras plataformas de noticias, Wales se refiere en primer lugar a que el servicio de noticias combinará el trabajo de voluntarios y periodistas profesionales.

“Le pagaremos a los periodistas profesionales para que trabajen codo a codo con miembros de la comunidad como iguales. Esto significa que los periodistas de planta podrán hacer entrevistas, investigación, comprobación de los hechos, edición, y la planificación junto con miembros de la comunidad en cada paso del camino. No creo que nadie haya intentado algo así antes, y espero que mi larga experiencia con los wikis me dé algunas buenas ideas sobre cómo hacer este trabajo”.

Wikitribune será gratuito y libre de avisos publicitarios, y dependerá de las donaciones regulares de los colaboradores. La idea es que en cada noticia se compartan los recursos y fuentes con las que se elaboraron los artículos.

“Estamos poniendo en marcha el servicio sin publicidad, y sin embargo, no tenemos un muro de pago. Esto no es del todo singular, pero es raro. La idea aquí es trabajar para asegurarse de que la organización y sus empleados tienen mejores incentivos”, afirma Wales. “Muchos periodistas se quejan de que el modelo de negocio de publicidad digital obliga a las organizaciones a valorar los titulares click-bait y los números de tráfico por encima de todo lo demás. Obviamente, el tráfico siempre va a ser importante (no tiene mucho sentido hacer un periodismo que no se lee), pero sólo se pagará cuando el usuario, al final de la lectura sienta algo como “Esto es algo que debería apoyar. Quiero inscribirme en este servicio”.

La plataforma se financiará con un sistema de suscripciones voluntarias con las que se podrá contribuir de forma puntual, mensual o anual.