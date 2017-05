Producen leche de vaca, sin vacas

Resulta que ya no necesitamos vacas para producir leche de vaca, podemos elaborarla con levadura, al igual que la cerveza. Bueno, en realidad es un poco más complicado que eso, pero así es como una empresa llamada Perfect Day explica los conceptos básicos de su nuevo innovador producto: una “leche sintética” que se ve y sabe exactamente como la leche de vaca.

Perfect Day fue co-fundada por Ryan Pandya y Perumal Gandh, dos jóvenes científicos con experiencia en ingeniería biomédica. Hace tres años, uno estaba trabajando en vacunas de nueva generación en Boston, y el otro en ingeniería de tejidos, en Nueva York. No se conocían entre sí, pero sabían que ambos tenían esta idea loca sobre la fabricación de leche sin vacas, y se pusieron en contacto. Se cayeron bien y comenzaron a trabajar en una forma de hacer su sueño una realidad.

Los veganos y las personas que son intolerantes a la lactosa tienen algunas alternativas de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, pero su sabor no se parece en nada a la leche real. Y eso es exactamente lo que Ryan y Perumal estaban tratando de crear, una leche sintética que no provenía de vacas, pero sabía cómo ella y tenía todos sus nutrientes. Suena imposible, pero los dos dicen que su producto innovador se basa en una tecnología que ha existido por mucho tiempo.

La elaboración de la leche Perfect Day comienza con la levadura, pero no cualquier levadura. “La hemos apodado ‘Buttercup’ debido a que actúa como nuestra vaca”, dijo Pandya. Básicamente, tomaron esta “muy estudiada, muy aburrida levadura” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y la convirtieron en leche de vaca haciendo uso de la tecnología de impresión 3D.

Lo que hicieron fue poner sus manos en un modelo de ADN de una vaca, y utilizaron la impresora 3D para crear un laboratorio. Entonces insertaron esta secuencia de ADN en una ubicación específica de la levadura para hacer que actúe como su vaca. Ahora, cuando la levadura fermenta el azúcar como lo hace normalmente, produce proteínas de la leche verdadera (caseína y suero), que luego se combinan con grasas vegetales y nutrientes para crear la leche sin lactosa.

“El cuerpo no puede distinguir la diferencia porque es la misma en todos los sentidos significativos”, dijo Ryan Pandya. Su sabor es casi exactamente el mismo, tiene la misma textura, pero no contiene lactosa, y no proviene de vacas reales.

Perfect Day es amigable con los animales (como se suele decir, las vacas podrían utilizar un día de descanso), favorable al medio ambiente, libre de lactosa, hormonas, antibióticos y libre de esteroides, libre de colesterol y tiene una vida útil más larga que la leche de vaca. Suena como la leche 2.0, pero algunas personas pueden tener un problema con la ingeniería genética requerida para producirlo. Sin embargo Ryan Pandya y Perumal Gandh aseguran que no hay nada de qué preocuparse.

El producto final se filtra y se purifica de toda la levadura genéticamente modificada utilizada en el ciclo de producción, lo que lo hace efectivamente un producto alimenticio no-transgénico. Comunicar esto al público es uno de los principales objetivos de Perfect Day.

“Estamos utilizando ingeniería genética para hacer levadura, ¿verdad? Pero el producto es no-transgénico, y ese es el matiz que realmente estamos esperando para ser capaces de comunicar claramente a las personas, debido a que la proteína que estamos haciendo no es un organismo, no es OMG (organismo modificado genéticamente), y es exactamente lo mismo que se encuentra en la leche de vaca “, dice Gandhi.

Curiosamente, Perfect Day no tiene intención de hacer que la leche sintética sea su primer producto disponible en el mercado. Ellos simplemente se siente como la mayoría de las personas que puedan estar interesadas en la leche sintética y ya tienen una alternativa con la que están contentos, pero cuando se trata de productos como el queso, el yogur o el helado, los productos disponibles en la actualidad son en general decepcionantes.

Perfect day espera lanzar su primer producto de leche sintética para finales de 2017