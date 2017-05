“La ira es una métrica útil”, y otros tips republicanos para monetizar contenido

El flujo creciente de informes y datos sobre noticias falsas, la información errónea, y el contenido partidista, son difíciles de seguir. Este rodeo semanal ofrece lo más destacado de lo que podrías haberte perdido.

La ira es una métrica útil

NewsWhip, la compañía de monitoreo de redes sociales publicó esta semana un informe sobre el auge de los medios hiper-políticos online. El documento dice: “Hay una alta proporción de reacciones de “likes” a estas páginas hiper-partidistas. La más popular de estas ha sido el enojo. Estos medios son muy competentes en provocar a sus seguidores para seleccionar una emoción fuerte, en lugar de sólo un like”.

Además, no te pierdas “el top 10 de artículos de noticias falsas en Facebook, Twitter, LinkedIn y Pinterest, desde la elección en noviembre de 2016 hasta febrero de 2017.” Y aquí hay más sobre el archivo Google Doc que se ve en la lista.

“The alt-proper”

El 2 de mayo, Los Angeles Times publicó un artículo de la periodista Jessica Roy: “Milo Yiannopoulos to launch Milo Inc., ‘dedicated to the destruction of political correctness.’” (Milo Yiannopoulos lanza Milo Inc., dedicado a la destrucción de la corrección política). Al día siguiente, un artículo con el mismo titular apareció en un sitio llamado good-kingnews.com, con algunas diferencias extrañas, Roy escribe:

La frase ‘the alt-right’ se convirtió en ‘the alt-proper.’ La revista ‘Vanity Fair’ se convirtió en ‘Vanity Truthful.’ El movimiento Free Speech Movement se convirtió en ‘Cost-free Speech Motion.’ En lugar de incitar a la gente a que la siguieran en Twitter, se les pedía ‘abide by me on Twitter’ (atacarme en Twitter).

El artículo fue publicado en el sitio pro-Trump Reddit The_Donald, donde el estudiante de doctorado Ian Dennis Miller de la Universidad de Toronto estudia las redes sociales y los memes, lo vio, y se lo envió a Roy.

La mejor estimación de Miller es que el sitio (good-kingnews.com) lleva artículos como este de sitios de noticias legítimas, y luego los incluye en feeds de algo que los traduce a otro idioma, y luego de nuevo al inglés… Afinar el lenguaje de los artículos es una táctica muy probable para evadir el algoritmo de Google, dijo Miller. Eso hace que parezca que los artículos se originaron en ese sitio, en lugar de ser copiados de otras fuentes, que pueden hacer que esas historias aparezcan más arriba en el ranking de Google, lo que significa más ojos en las historias, lo que significa más dinero de publicidad.

Via @ianbremmer — interesting ad campaign by @WUSA9, the CBS affiliate in DC — warning about fake news and pledging to "verify" stories pic.twitter.com/Mqj4ZJwNWp — Brian Stelter (@brianstelter) May 9, 2017

Los periódicos locales del Reino Unido combaten las noticias en vista de la elección

Muchos periódicos locales y regionales en el Reino Unido están participando en la campaña News Media Association’s Fighting Fake News antes de las elecciones generales británicas el 8 de junio. “A diferencia de las redes sociales y las principales plataformas digitales, nuestros periódicos (The Cornishman, West Briton and Cornish Guardian), y nuestro sitio web, Cornwell Live, son responsables de cada palabra que publicamos”, escribe Jacqui Merrington de Cornwell Live. Muchos de los periódicos participantes les están pidiendo a los lectores enviar por correo electrónico las noticias locales que hayan visto en redes sociales y que piensen que puedan ser falsas, para chequear la veracidad de la información. (Sí, las noticias falsas también son un problema en las pequeñas localidades.)

Hablando de la elección del Reino Unido, Facebook está incrementando sus esfuerzos para luchar contra la falsificación de noticias por delante, con la publicación de anuncios impresos en los principales periódicos británicos (también lo hicieron en Alemania), y eliminando “decenas de miles” de cuentas falsas.

Facebook realizó esfuerzos similares anteriores a la elección de la semana pasada en Francia. Ryan Broderick, de BuzzFeed, documentó cómo usuarios angloparlantes de 4chan “intentaron (y fracasaron) corromper las elecciones francesas”.

Simplemente Francia no tiene la misma cultura de sitios sumando memes de Twitter de extrema derecha para el público de Facebook, como hacen Breitbart, InfoWars, y TheBlaze en EE.UU. En el caso de las elecciones francesas, los memes fueron a Twitter, y allí murieron.

La falsa noticia más compartida de las elecciones francesas, por cierto, parece haber sido un artículo de un sitio francés de extrema derecha llamado… BuzzBeed.

La izquierda no es inmune

