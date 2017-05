12 lecciones de las personas más creativas de 2017

Como periodistas, mantener un nivel saludable de escepticismo es un requisito. Las fuentes rutinariamente exponen sus propias acciones de la mejor manera posible, mientras socavan las actividades de los rivales. No podemos tomar todo la gente dice al pie de la letra.

Pero de vez en cuando, podemos participar en un proyecto tan inspirador, que nuestra pared de cinismo se derrite. Eso es lo que sucede con la cobertura anual de Most Creative People in Business. Cada año, el equipo editorial de Fast Company recorre el mundo para identificar a 100 completamente nuevos homenajeados. Así es como inicialmente se introdujo a los lectores al fundador de Instagram Kevin Systrom (antes de que su negocio fuera adquirido por Facebook). Es el lugar donde hablaron por primera vez con la princesa Reema Bint Bandar Al-Saud de Arabia Saudita, el jefe de Amazon Estudios Roy Price, y Neil Blumenthal, co-fundador de Warby Parker.

El grupo de galardonados de este año es extraordinario. Lo que la cobertura de Most Creative People revela cada año es cuán amplio y rico puede ser el impacto de un negocio, independientemente de las condiciones económicas y políticas externas. Siempre hay cosas increíbles en marcha, si levantás un poco la cabeza para notarlos.

Lo que sigue es la lista de lecciones de creatividad de 2017, extraída de los logros de los homenajeados. Los resultados tangibles desafían las expectativas y limitaciones:

Los líderes encuentran la manera

A medida que la geopolítica y las agendas nacionalistas ponen más presión sobre las ciudades, los alcaldes se encuentran en el epicentro del conflicto y las oportunidades. Es por ello que destacaron a James Anderson (Nº 1) de Bloomberg Philanthropies, que está utilizando la tecnología, los datos, y un enfoque en el intercambio, para difundir las mejores prácticas desde Estocolmo hasta Santa Mónica. Rodney Hines (Nº 16), director de impacto social en Starbucks de EEUU, está utilizando una percha corporativa para abordar los problemas más complejos de la sociedad moderna, haciendo el bien con la promesa de contratar a 10.000 refugiados, y llevar el desarrollo económico a las comunidades deprimidas de Estados Unidos.

La sorpresa y el placer pueden diseñarse

El paisaje de nuevos productos de hoy en día mezcla la alta tecnología con lo táctil, lo que genera una alta sensación de futuro. Isabel Mahe, de Apple (Nº 6), desarrolló algunas características (como la sincronización con dos dispositivos a la vez) que han hecho de los AirPods un super hit. Lauryn Morris, de Snap (Nº 37), nos dio las gafas de video Spectacles, que son intuitivas, fáciles de usar, y con mucho estilo. Heidi Zak, de ThirdLove (Nº 89), utilizó los datos y algoritmos de visión computados para reconsiderar la forma en que los sujetadores están construidos y dimensionados, creando una marca exitosa.

La Inteligencia Artificial está liderando la conversación

Alexa, de Amazon se ha convertido en una voz omnipresente, gracias a Rohit Prasad (Nº 9) y Toni Reid (Nº 10). Harriet Green, de IBM (Nº 73), habla de “inteligencia aumentada”, y está ayudando a compañías como BMW y North Face a incorporar capacidades de procesamiento de lenguajes y otras tecnologías de servicios inteligentes en sus operaciones.

El posicionamiento puede lograr la diferencia

Cuando Tali Gumbiner (Nº 76) y Lizzie Wilson (Nº 77) fueron contratadas por State Street Global Advisors para idear un mensaje en el Día Internacional de la Mujer, crearon la estatua Fearless Girl en Wall Street, que se ha convertido en un símbolo de empoderamiento. Phillip Picardi (Nº 36) eligió tratar de impulsar el tráfico en TeenVogue.com alineándose con la conciencia social y política de los jóvenes lectores, convirtiéndose en el canal más popular del sitio de entretenimiento.

La compasión no tiene límite

Ahmad Denno (Nº 40) está guiando a los refugiados sirios en Alemania a través de la transición cultural a un nuevo hogar. El Chef Massimo Bottura (Nº 24) está alimentando a los hambrientos dede Brasil al Bronx recolectando los productos sobrantes de supermercados y redes de proveedores.

El aprendizaje nunca termina

Anant Agarwal, de la universidad digital sin fines de lucro edX (Nº 68), ha ayudado a 11 millones de estudiantes, y ahora está ofreciendo programas de posgrado que pueden contar para obtener un título universitario tradicional. Mientras tanto, Justin Hall (Nº 56) les está enseñando a los ex mineros de Kentucky a codificar, lo que les permite un nuevo comienzo en una economía cambiante. Sherrie Westin, de Sesame Workshop (Nº 71), utiliza un Muppet con hijab para enseñar literatura femenina en Afganistán.

Los vuelos al espacio son más que sueños

Hecha con sólo USD 1,5 millones, la ganadora de un Oscar Moonlight, del director Barry Jenkins (N ° 18), ha ganado 40 veces más en la taquilla, lo que demuestra que los guiones no tradicionales pueden tener un impacto enorme, y pueden romper con los estereotipos. David Stack (No. 43), de Pacira Pharmaceuticals, está comercializando un tratamiento para el dolor no opioide que puede ayudar a reducir los tiempos de recuperación y los riesgos de adicción. Naveen Jain (Nº 27) ha recaudado USD 45 millones para su bien llamado Moon Express, una startup que comenzará este otoño los vuelos de prueba con el objetivo de hacer que los viajes espaciales sean posibles para todos.

Fintech está a la vanguardia

Jacqueline Reses, de Square (Nº 14), está proporcionando USD 1 mil millones en préstamos, automatizados en tiempo real a medida para comerciantes, con un bajo costo para curar la crisis de liquidez. Vijay Shekhar Sharma (Nº 28) de Paytm, está desplazando la cultura empresarial de la India tradicionalmente centrada en el dinero efectivo, por plataformas de pago digitales. Wayne Xu (Nº 49), de Zhong An, construyó el asegurador online con sede en Shanghai más grande de China, con una base de clientes de 535 millones.

El poder está cambiando

Ganesh Bell (Nº 11) está utilizando el software de análisis de datos GE de Predix para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y empresas, ayudando a GE Digital a generar USD 3.6 mil millones en ingresos. Jeffrey Grybowski (Nº 99), de Deepwater Wind, está sacando energía limpia de las granjas marinas del Océano Atlántico Noreste.

La vida sana vez es más fácil

Dana Lewis (Nº 78) publicó online un código abierto de un “páncreas artificial” para que cualquiera lo use. El profesor de la Escuela de Medicina de Harvard Tom Delbanco (Nº 88) puso en marcha el movimiento OpenNotes que ha brindado a 13 millones de pacientes fácil acceso a sus propios registros. La ejecutiva de CVS Helena Foulkes (Nº 5) está cambiando a la gente “de cuidado de enfermos a cuidados personales” con productos de bienestar, CVS Curbside, y una aplicación de farmacia que mejora la velocidad, seguridad y servicio al cliente.

La apertura debe ser aceptada

Los ex empleados de Goldman Sachs Porter Braswell (Nº 52) y Ryan Williams (Nº 53) conectan comunidades con poca representación en todo el país con empresas a través de su sitio de reclutamiento Jopwell. “Vamos a ayudarlos a subir la escalera”, dice Braswell. La senadora estatal de Massachusetts Patricia Jehlen (N ° 44) está logrando que la igualdad salarial para las mujeres sea un requisito legal.

El potencial humano del desbloqueo es un arte

Desde Donald Glover (Nº 8) hasta el director y guionista Phoebe Waller-Bridge (Nº 48), los artistas están brindando entretenimiento con impacto social. En el mundo empresarial también, el factor humano es el centro de los avances, así como la tecnología y la ciencia proporcionan una franja de nuevas herramientas dinámicas. Como asegura Fidji Simo, de Facebook (Nº 2): “Los sentimientos son universales.”

