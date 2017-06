La revista canábica “High Times”, vendida por 70 millones de dólares

El inversor de capitales de riesgo Adam Levin lideró la adquisición de USD 70 millones a través de su nueva firma, Oreva Capital, en asociación con la compañía de Damian Marley, Stony Hill, Ean Seeb, fundador de Denver Relief Consulting, y otros 18 socios del rubro del cannabis, bienes raíces, y tecnología.

“High Times, para mí, es la Coca-Cola de la industria”, dijo Levin a Business Insider. “Y, desde ya, el cannabis es una de las industrias de más rápido crecimiento hoy en día.”

Damian Marley, hijo de Bob Marley, músico e inversor de cannabis, dijo que había usado High Times cuando estaba “cultivando hierba” en la escuela secundaria para diferenciar entre plantas masculinas y femeninas (las plantas femeninas producen THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana).

“High Times también me tenía alucinado con tantas cepas bellas, en momentos en que todavía no había tenido la oportunidad de experimentar”, dijo Marley en un comunicado. “Ahora es un honor ser parte del legado de High Times del que he sido fan durante tantos años.”

Levin asumirá el cargo de director general con planes para volver a construir la marca (que trasladó su sede a Los Ángeles en enero), para capturar lo que él dice es el ‘valor de marca’ de High Times, con eventos como la Copa Cannabis. La compañía operará como High Times Holding Company (HTHC).

“Ser la cara de una industria con una marca que no ha sido monetizada, ese es el desafío”, dijo Levin, hablando de sus planes para la transición de High Times de negocio editorial a medio digital “diversificado” y empresa de eventos.

“Al final del día, somos la marca de confianza de un público consumidor que está creciendo sobre una base del día a día, y evolucionando de forma masiva de la típica audiencia fumona, a un tipo de audiencia de consumidor diario”, dijo Levin.

“High Times es la marca en la que ellos confían, y High Times es la marca con la que se sienten identificados”, agregó.

Levin tiene un fondo compra a través de su firma, Vert Capital, para lo que él dice son medios de comunicación “infravalorados”.

La adquisición de High Times era una “oportunidad única”, dijo Levin, “y es una oportunidad única en el momento preciso de la historia.”

El cannabis, tanto para uso de adultos y médico, es legal en ocho estados, con cinco estados que votaron para legalizarla durante las elecciones de noviembre. La legalización también será debatida en Vermont durante una sesión especial este verano, con más estados introduciendo la legislación en los próximos meses.

El gobierno federal clasifica al cannabis como una droga de Clase 1, poniéndola en la misma categoría que la heroína, y como resultado el gobierno puede restringir la financiación y el envío entre estados.

High Times fue fundada en 1974 en la ciudad de Nueva York como una revista alternativa dedicada al cannabis. Tiene una tirada de impresión de 236.000 suscripciones, y su página web alcanzó este año 20 millones de visitas.

